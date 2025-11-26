Giá vàng mua vào chênh lệch cao

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng SJC các doanh nghiệp chênh nhau. Theo đó, giá mua vào của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 151,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý 150,4 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng 151 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đồng loạt tăng sát mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn 149,6 - 152,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 149,2 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 151 - 152,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.133 USD/ounce, tăng 6 USD so với chiều qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.183 - 26.403 đồng/USD mua - bán, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.