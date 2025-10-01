Sáng 1/10: Nhiều phụ huynh phải xin nghỉ làm, người ngợm mệt rã rời sau buổi tối lội nước bì bõm để đi đón con!

Sáng 1/10, chị Phương Nga (37 tuổi, phường Định Công) quyết định viết đơn xin nghỉ làm một hôm. Tối hôm qua (ngày 30/9) là một ngày "nhớ đời" với chị và nhiều phụ huynh Hà Nội. Do mưa lớn, đường ngập sâu nên từ 14h30, giáo viên chủ nhiệm lớp con trai chị đã thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm từ 15h.

"Công ty ở phường Thanh Xuân, trường con thì ở gần nhà, đoạn phường Định Công. Thời điểm tôi đi vẫn sớm nhưng đã ùn tắc khủng khiếp vì nước ngập, các xe chết máy hàng loạt. Tôi đi được một lúc thì xe cũng chết máy, phải xuống dắt bộ, đi tiếp nữa thì nước ngập ngang hông, không thể nào dắt nổi", chị Nga chia sẻ.

Chị Nga sau đó tìm được một chỗ gửi xe với giá 30 nghìn qua đêm, rồi tiếp tục lội nước hơn 1km đến trường. Hai mẹ con lội nước thêm 500 mét nữa để về nhà. Quãng đường tuy ngắn nhưng mất cả tiếng đồng hồ vì nước ngập cao, chị phải cõng con trên lưng nên mệt rã rời. Đến sáng nay, con chị nóng đầu, phát sốt. Chị Nga tuy không ốm nhưng "người như đi mượn".

Thông báo của trường con chị Phương Nga

Giống như chị Nga, anh Tú (41 tuổi, phường Nghĩa Đô) hôm nay cũng quyết định xin nghỉ làm ngày 1/10 để dưỡng sức do quá mệt. Ở trường tiểu học của con anh có xe bus đưa đón nhưng hôm qua, đường ngập nước, tắc nghẽn nặng nên xe của nhà trường khi gần về đến điểm thì không thể di chuyển được.

"8h tối mà con vẫn kẹt trên xe, tôi quyết định đi bộ ra gần nơi xe bus nhà trường đang tắc để đón con. Bố cõng con lội nước bì bạch, gần 10h tối thì về đến nhà. Người ngợm ướt sũng. Về cái là tôi nhắn tin xin sếp 'anh cho em mai nghỉ dưỡng sức một hôm'. Cũng may tôi làm nghề viết lách, chỉ cần nộp đủ sản phẩm là được nên có thể xin 'work from home' dễ dàng", anh Tú chia sẻ. Ông bố này cho biết thêm, nhiều đồng nghiệp sáng nay cũng phải xin nghỉ, làm online ở nhà vì quá mệt.

Đoạn đường gần công ty chị Phương Nga ngập nặng

Trước đó, vào tối ngày 30/9, Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn Thành phố. Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định các cơ sở giáo dục toàn Thành phố nghỉ học vào ngày 1/10. Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự chỉ đạo của ngành Giáo dục TP Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, dự báo thời tiết cho biết hai ngày sau bão số 10, Hà Nội sẽ có mưa lớn nhưng sở lại không có động thái gì, đến khi trời nắng, hết mưa thì lại cho học sinh nghỉ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, mưa lớn nhưng nhiều công ty không có thông báo cho nhân viên nghỉ làm, nếu con nghỉ thì bố mẹ không biết xoay sở ra sao. Trong trường hợp lo lắng mưa to, bố mẹ hoàn toàn có thể chủ động cho con nghỉ.

Sáng nay, trước những bức xúc của phụ huynh, trả lời trên báo VnExpress, đại diện Sở Giáo dục Hà Nội cho biết trong các đợt mưa bão, việc cho học sinh nghỉ học sẽ do hiệu trưởng từng trường chủ động quyết định, dựa trên tình hình thực tế. Theo Sở, nếu ra thông báo nghỉ học sát giờ vào lớp sẽ khiến phụ huynh gặp khó khăn trong việc trông con. Thêm vào đó, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ nên khó áp dụng quyết định nghỉ học đồng loạt. Sáng 30/9, tuy mưa lớn nhưng thời điểm 6-8h, số điểm ngập được ghi nhận rất ít. Vì vậy, Sở cho rằng việc cho học sinh nghỉ học trên diện rộng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.