Samsung ra mắt smartphone mỏng hơn tập vở, giá từ 29,99 triệu đồng

Đây là phiên bản tiếp nối Galaxy S25 và S25 Ultra, nhưng tập trung vào yếu tố gọn nhẹ, phù hợp với người dùng cần một thiết bị cầm tay thoải mái hơn mà không muốn đánh đổi quá nhiều về hiệu năng.

Galaxy S25 Edge sử dụng khung titan và mặt kính gốm Gorilla Glass Ceramic 2, nặng 163 gram dù sở hữu màn hình lớn 6,7 inch QHD+. So với Galaxy S25 Ultra (8,2mm, nặng hơn 230g), S25 Edge tạo khác biệt rõ rệt về trọng lượng và độ mỏng, đồng thời vẫn giữ được các đặc trưng về thiết kế cong cạnh và vật liệu cao cấp.

Máy dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Mobile, phiên bản tối ưu hóa cho Samsung, hỗ trợ các tác vụ AI và hiệu năng cao. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới cũng được tích hợp để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sử dụng nặng.

Với độ dày chỉ 5,8mm và trọng lượng 163 gram, Galaxy S25 Edge là mẫu smartphone mỏng nhất mà Samsung tạo ra.

Camera chính 200MP tiếp tục là điểm nhấn của dòng S25 Edge.

Tuy không có ống kính telephoto, nhưng nhờ cảm biến độ phân giải cao, máy có thể zoom số 2x, 3x với chất lượng được cải thiện. Bên cạnh đó là camera góc siêu rộng 12MP có lấy nét tự động, hỗ trợ chụp macro. Các tính năng xử lý hình ảnh như ProVisual Engine và AI chỉnh ảnh, lọc âm thanh vẫn được giữ lại giống các phiên bản cao hơn.

Về phần mềm, Galaxy S25 Edge tích hợp đầy đủ hệ thống Galaxy AI từng ra mắt trước đó, gồm các tính năng như Now Brief, Now Bar và khả năng kết nối sâu với ứng dụng bên thứ ba. Tính năng tương tác với trợ lý AI qua camera thời gian thực được triển khai thông qua hợp tác với Google và nền tảng Gemini. Samsung cho biết toàn bộ dữ liệu AI được xử lý trên thiết bị nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

3 phiên bản màu Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue.

Độ mỏng của Galaxy S25 Edge khi so với S25 Ultra (bên trên).

Máy sẽ có ba phiên bản màu: Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue. Galaxy S25 Edge sẽ chính thức cho đặt hàng trước từ ngày 13/05/2025, với hai mức cấu hình:

- Phiên bản 12GB RAM + 256GB bộ nhớ trong: 29,99 triệu đồng

- Phiên bản 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 33,49 triệu đồng