Sam Smith bị chỉ trích về trang phục tại Brit Awards 2023

Ca sĩ Unholy 30 tuổi đã đến sự kiện âm nhạc thường niên trong bộ đồng phục thời trang cao cấp của nhà thiết kế Harri, nổi bật với quần ống loe và miếng đệm vai. Sam Smith đã hoàn thiện vẻ ngoài đơn sắc của mình bằng cách đeo găng tay cao su màu đen và đi một đôi ủng cao gót.

Có thể thấy bộ trang phục được Sam lựa chọn là sự đầu tư của anh cho sự kiện âm nhạc đình đám của nước Anh, tuy nhiên, nhiều người cho rằng trang phục nam ca sĩ lựa chọn là kỳ dị. Một nhà phê bình thậm chí cho rằng cách lựa chọn trang phục của Sam là "đang tuyệt vọng để được chú ý".

Một tài khoản Twitter khác thì viết: "Như thể tôi không thể ghét Sam Smith đủ thì anh ta mặc bộ đồ quái dị này"

"Thành thật mà nói, Sam Smith là người tìm kiếm sự chú ý nhất mà tôi từng thấy trong đời. Thực sự, giờ nó đang trở nên nhàm chán" - một tài khoản khác viết.

Vẻ ngoài gây chú ý mới nhất của Sam Smith xuất hiện một tuần sau khi ca sĩ 30 tuổi bước lên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2023 với Kim Petras trong bộ váy Valentino màu đỏ tươi, găng tay phù hợp, mũ trùm đầu cùng cây gậy lấp lánh. Smith và Petras sau đó đã lên sân khấu vào đêm đó để biểu diễn đĩa đơn ăn khách Unholy, nhưng bộ đôi này đã vấp phải phản ứng dữ dội vì màn trình diễn "ma quỷ" của họ.

Mọi người cũng chỉ trích trang phục của Smith trong video âm nhạc I'm Not Here to Make Friends nhưng người hâm mộ của Sam đã ủng hộ anh, nói rằng: "Ủng hộ những người đồng tính béo".

Bất chấp những gì các nhà phê bình nói về mình, Sam nói anh cuối cùng đã chấp nhận bản thân mình và vẻ ngoài của mình sau một cuộc đấu tranh suốt đời với chứng dị dạng cơ thể.

"Tôi cảm thấy được giải phóng, thoát khỏi những áp lực mà tôi cảm thấy khi còn trẻ" - Sam nói với Sunday Times vào tháng trước - "Mẹ tôi nói rằng, khi tôi lớn hơn, tôi không còn quan tâm đến những gì mọi người nghĩ nhiều nữa. Bà ấy có xu hướng đúng".