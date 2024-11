Động thái của siêu mẫu Thanh Hằng sau màn catwalk rơi cánh gây bão khắp MXH

Đảm nhận vị trí kết màn trong show diễn "Fly Me to the Moon" của NTK Hà Thanh Việt, màn trình diễn của siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ gây bão khắp MXH.

Khoảnh khắc siêu mẫu Thanh Hằng làm rơi cánh ngay trên sàn catwalk được rất nhiều người ghi lại. (Nguồn: @tt3cg, @Yeah1)

Ngay lập tức rất nhiều những bình luận trái chiều bùng nổ khắp MXH, nhiều người cho rằng, là một siêu mẫu gạo cội, đúng ra Thanh Hằng không nên để xảy ra bất kỳ sự cố nào khi trình diễn.

MXH bùng nổ rất nhiều ý kiến trái chiều sau màn trình diễn của siêu mẫu Thanh Hằng.

Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng lên tiếng về sự việc này. Cụ thể siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải: "Bộ cánh có thể nói nặng nhất và cồng kềnh nhất từ 23 năm nay..

Trói, buộc cơ thể để làm trụ cho đôi cánh nặng đô. 6 bạn giúp mình xử lý bộ đồ trước khi ra diễn. Dù uống sâm rồi nước ngọt các kiểu nhưng xém chút em bỏ cuộc rồi đó cả nhà. Các sợi dây đan chéo rồi cột vào ngay ức ngực, còn cạnh cánh chĩa vào phía sau ngay xương sống. Tuy nhiên, phải tới bến cả nhà ơi. Em tính đi chậm giữ an toàn nhưng lại không ra tinh thần bộ trang phục và sai nhạc.

Bộ cánh mà chắc nữa là em đi tung lên. Và em đã cố gắng giữ cái cánh tới tận cùng khi đi vào out và được "trút bỏ" gánh nặng để đón NTK ra chào. Chúng ta gần nhau thêm 1 chút rồi".

(Nguồn: FB Thanh Hằng, ảnh: Kiếng Cận)

Ngay sau khi show diễn kết thúc, Thanh Hằng cũng lập tức đăng tải những hình ảnh liên quan đến sự cố vừa qua. Thậm chí cô còn chia sẻ cả những vết mẩn đỏ do khung dây của bộ cánh in hằn lên người.

(Nguồn: FB Thanh Hằng)

Sau động thái của siêu mẫu Thanh Hằng, nhiếp ảnh gia Phạm Phúc Lợi cũng có những ý kiến riêng về show diễn cũng như sự cố rơi cánh trên sàn catwalk vừa qua. Anh cũng bật mí thêm trọng lượng của bộ cánh mà siêu mẫu Thanh Hằng trình diễn, khiến rất nhiều người bất ngờ.

"Tối qua, khi chiếc cánh trong bộ thiết kế đúc khuôn rơi xuống, phía bên kia ống kính vẫn là hình ảnh của một siêu mẫu thần thái trình diễn, siêu mẫu Thanh Hằng giữ được bình tĩnh và thăng bằng, dù trọng lực của thiết kế 55kg đã thay đổi, bước đi và posing trọn vẹn ở điểm cuối theo đúng kịch bản một cách đẹp nhất.

Sự chuyên nghiệp của siêu mẫu Thanh Hằng không chỉ là hoàn thành phần trình diễn với bộ cánh 55kg cho đến khi nó rơi xuống mất cân bằng nhưng vẫn đi đúng tuyến, đúng vị trí kết show, không vì sự cố mà hỏng nhịp nào trong tuyến trình diễn của mình, không dừng lại hay hoang mang, mà điều đáng nói hơn đó chính là cách ứng xử với tình huống, với đồng nghiệp, tôi bắt gặp ít nhất 3 lần chị là người chủ động vỗ về và an ủi NTK khi thấy Việt có vẻ lo lắng và buồn vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn, lần chị đã chủ động chìa tay ra và mỉm cười nắm lấy Việt walk chào out, lần chị ôm lấy vỗ về và cả lần khuyến khích Việt cứ bình tĩnh và nói lời cảm ơn với khán giả xem show" - nhiếp ảnh gia Phạm Phúc Lợi chia sẻ.

(Nguồn: @idolcamp1)

Về phía NTK Hà Thanh Việt, anh cũng tỏ lòng cảm kích với siêu mẫu Thanh Hằng vì đã vất vả trình diễn trong một thiết kế "nặng đô" như vậy.