Sai lầm khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười

Sohu đưa tin bộ phim Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chính có thành tích không khả quan. Chỉ số truyền thông như Vlinkage, Datawin hay lượng người xem trên Vân Hợp của phim đều thấp hơn so với tác phẩm Hoa nhung (Cúc Tịnh Y diễn), hay Sóng sau (do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính). Trung bình mỗi ngày, phim của Nhiệt Ba trên Vân Hợp chỉ đạt khoảng 22 triệu lượt xem, trong khi đó, Hoa nhung và Sóng sau đạt trên 30 triệu lượt xem.

Theo Sohu , xét về danh tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt xa hai đồng nghiệp còn lại, tuy nhiên hiệu quả chiếu phim của cô thấp hơn. Do đó, nhiều người mỉa mai mỹ nhân Tân Cương chỉ nên đi thảm đỏ khoe sắc, không thể đóng phim, do kỹ năng diễn xuất kém, không thể gồng gánh tác phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba thua mọi mặt khi đối đầu với Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư trên màn ảnh.

Sohu phân tích kết quả thất bại của Địch Lệ Nhiệt Ba nằm ở việc cô nóng vội trong quá trình tìm kiếm tác phẩm chính kịch để thử sức, đóng vai không phù hợp. Cô diễn xuất không có sự tiến bộ nhưng lại PR màn thể hiện của mình một cách quá lố.

Theo Sohu, Địch Lệ Nhiệt Ba lý giải nhân vật công tố viên là người già dặn, chín chắn, điềm tĩnh và có quyền uy. Do đó, mỹ nhân Tân Cương cố gắng gồng mình để thể hiện sự cứng cỏi trên. Tuy nhiên, điều này khiến cô không thể nhập tâm vào vai diễn một cách tự nhiên. Khán giả cũng dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên đang khoác chiếc áo quá rộng với độ tuổi và diễn xuất của mình.

Nguồn tin chia sẻ việc các ngôi sao thần tượng bước qua tuổi 30 muốn đóng phim chính kịch có chiều sâu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn dự án không phù hợp, việc thể hiện vai diễn công tố ở độ tuổi của cô là sai lầm.

Bên cạnh đó, theo Sohu , chuyển mình sang đóng phim chính kịch, không chỉ nằm ở việc thay đổi thể loại, mà nghệ sĩ còn phải có sự tiến bộ về mặt diễn xuất, được khán giả công nhận thực lực. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba áp dụng cách diễn công nghiệp từ phim thần tượng sang Công tố , khiến người xem cảm thấy đây là "bình mới rượu cũ".

Trong Công tố , Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mắc các lỗi diễn xuất như đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, mày nhíu lại để thể hiện vấn đề nghiêm trọng, cách diễn thiếu sự linh hoạt cuốn hút. Do đó, vai diễn An Ni của cô vốn có đất diễn nhiều nhất phim nhưng lại trở thành điểm yếu của dự án.

Cách diễn công nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều lời chê bai của khán giả.

Theo QQ , Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không được coi là diễn viên giỏi. Ở mảng phim thần tượng, cô được ưu ái giao cho nhiều vai diễn đo ni đóng giày như Cao Văn trong Người tình kim cương , Bạch Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa . Các vai diễn này đều có nét tính cách dễ thương, ngọt ngào, ngoại hình đẹp, chủ yếu thể hiện sự tinh nghịch. Do đó, Địch Lệ Nhiệt Ba có cơ hội bật lên.

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba kém trong việc thể hiện các vai diễn đa dạng. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của mỹ nhân Tân Cương chưa tốt, do đó vai diễn thiếu điểm nhấn. Cô khóc cười đúng lúc, song không mang theo tình cảm, không khiến người xem đồng cảm.

Không những vậy, phía Địch Lệ Nhiệt Ba còn chạy những bài PR như "Vĩnh viễn tin tưởng vào diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba", "Cảnh khóc của Địch Lệ Nhiệt Ba", "Địch Lệ Nhiệt Ba lo sợ mình quá đẹp đến mức làm lu mờ diễn xuất", khiến khán giả khó chấp nhận.