Sai lầm khi uống nước chanh khiến mất sạch vitamin C, rước thêm bệnh dạ dày

Lợi ích khi uống nước chanh



Hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Bắt đầu ngày mới với việc tăng cường vitamin C từ nước chanh giúp bảo vệ miễn dịch của cơ thể. Mặc dù một cốc nước chanh có thể không đáp ứng được 100% nhu cầu hàng ngày nhưng nó sẽ giúp bạn có một khởi đầu lành mạnh bằng việc hấp thụ chất dinh dưỡng quan trọng này.

Giảm nguy cơ phát triển sỏi thận

Citrate, một loại muối liên kết với canxi và giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận. Trái cây và nước trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp citrate tự nhiên. Trong tất cả các loại nước trái cây họ cam quýt, nước chanh dường như có nồng độ muối ngăn ngừa sỏi thận cao nhất.

Giữ cho cơ thể đủ nước

Những người bị mất nước có thể bị táo bón và chóng mặt cùng với các triệu chứng khác. Uống nước chanh giúp cung cấp chất lỏng vào cơ thể, là một trong những cách tốt nhất để chống lại tình trạng mất nước. Hơn nữa, việc thêm chanh vào nước có thể khiến bạn thích uống nước và uống nhiều hơn.

Cải thiện tình trạng tim mạch

Nước ép cam quýt, như nước chanh có chứa một loại flavonoid độc đáo gọi là hesperidin. Việc hấp thụ hesperidin liên tục có liên quan đến việc cải thiện huyết áp tâm thu ở những người tăng huyết áp nhẹ.

Những sai lầm khi uống nước chanh

Bỏ vỏ chanh

Nhiều người khi pha nước chanh chỉ lấy phần nước cốt và vứt bỏ phần vỏ vì cho rằng phần vỏ không sạch hơn nữa lại gây đắng. Nhưng cách làm này là sai lầm, vì vỏ chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn cùi chanh, nếu bạn bỏ hết vỏ khi dùng chanh sẽ lãng phí rất nhiều chất dinh dưỡng. Và vỏ chanh còn có tác dụng giảm cân.

Thay vì bỏ vỏ, hãy thái lát vài miếng chanh cả vỏ cho vào cốc nước chanh của bạn hoặc dùng máy sinh tố để nghiền quả chanh để cả vỏ khi pha chế.

Dùng quá nhiều đường

Nhiều người khi pha nước chanh thường cho thật nhiều đường để giảm bớt vị chua. Tuy nhiên, uống nước chanh pha quá nhiều đường có thể khiến đường trong máu tăng vọt.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutritions cho biết, thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường như nước chanh pha thêm đường cũng như nhiều loại thực phẩm giàu carbs khác có thể gây ra tình trạng kháng insulin.

Ngoài ra, tiêu thụ một lượng lớn đường không chỉ gây ra tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2 mà còn gây ra bệnh béo phì và bệnh tim.

Giảm cân bằng nước chanh pha mật ong

Không ít chị em truyền tai nhau bí quyết giảm cân bằng cách thêm pha nước chanh với mật ong uống hàng ngày. Biện pháp này tương đối an toàn với hầu hết mọi người nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng.

Những người béo phì có đái tháo đường nếu dùng đồ uống này sẽ rất nguy hiểm bởi mật ong cũng có lượng đường không ít. Nhưng lượng đường ở mật ong khác đường kính, đường trắng.

Ngoài ra, những người đau dạ dày hay những người không uống được mật ong cũng không nên uống quá nhiều bởi trong đồ uống có chanh, có tính chua cao.

Uống nước chanh khi bụng đói

Mặc dù uống nước chanh tốt nhưng bạn không nên uống nước khi bụng đói. Chanh là thực phẩm có tính axit, khi bụng rỗng nếu uống nước chanh thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Hơn nữa, dinh dưỡng trong chanh cũng sẽ khó hấp thụ hơn. Nếu bạn muốn uống nước chanh vào buổi sáng, nên ăn chút gì đó để no bụng, giảm kích ứng của chanh đối với dạ dày.

Dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh

Khi pha nước chanh, nhiệt độ nước phù hợp là 60 ~ 70 ℃. Nếu pha nước chanh bằng nước quá lạnh, mùi thơm không dễ ngấm ra ngoài. Nếu pha trong nước quá nóng, chất đắng sẽ bị hòa tan nhiều hơn. Một số người lo lắng rằng nhiệt độ nước ấm sẽ dẫn đến mất vitamin C. Trên thực tế, chanh có tính axit cao và vitamin C có khả năng chịu nhiệt tốt hơn trong điều kiện axit nên không dễ bị mất đi.

Uống nước chanh giải rượu

Có rất nhiều người pha nước chanh hay các đồ uống chua để giải rượu cho người uống rượu say. Tuy nhiên, nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có axit. Vì vậy, nếu lỡ quá chén thì nên cho họ uống các đồ uống có đường, muối như nước đường, mật ong, nước canh...