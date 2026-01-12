Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ là người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Thu Ngân bày tỏ sự xúc động khi được đại diện cho nhan sắc Việt Nam. Người đẹp cam kết sẽ nỗ lực để lan tỏa nền văn hóa cũng như con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sinh năm 2003, Á hậu Thu Ngân sở hữu chiều cao 1m72 cùng vẻ đẹp gợi cảm, hiện đại.

Thu Ngân có phong cách thời trang đa dạng, khi nữ tính, khi gợi cảm. Người đẹp ưa chuộng những trang phục cúp ngực hoặc áo quây khoe vóc dáng cân đối, quyến rũ.

Năm 2025, cô chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam. Trước đó, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và lọt Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một “chiến binh” mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Tại Miss Intercontinental năm nay, Á hậu Thu Ngân sẽ mang đến trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Châu Ro cầu mùa”. Trang phục được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro với 3 gam màu chủ đạo đen của đất mẹ, đỏ của lửa và trắng của ánh sáng.

Bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss Intercontinental Vietnam đánh giá Thu Ngân là cô gái ít nói nhưng chăm chỉ, tự mình chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Bà nhấn mạnh Thu Ngân có ưu điểm thích thể hiện nét đẹp thanh xuân, thích quay clip và theo kịp các xu hướng mới - điều cần thiết cho thí sinh dự thi hoa hậu.

Theo kế hoạch, Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường đến Ai Cập vào ngày 12/1 để bước vào hành trình tranh tài cùng các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 sẽ diễn ra vào ngày 29/1.

Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là cuộc thi có tuổi đời lâu năm, được tổ chức thường niên từ 1971.

Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ năm 2003 và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiếp đó Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3 năm 2024.