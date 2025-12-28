Rùng mình xưởng sản xuất dầu gió Siang Pure Oil giả, hàng trăm nghìn sản phẩm đã được bán ra thị trường

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989, chủ mưu cầm đầu), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ của Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005), Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, 9h ngày 13/12, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Bình Mỹ t kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ, phát hiện nhóm Hoàn đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu. Hỗn hợp được tạo thành theo tỉ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu - dung môi - chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương, không có tác dụng điều trị - giảm đau - sát khuẩn như bao bì thể hiện và tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu; đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Tiếp đó, công an khám xét địa điểm thứ 2 tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ, thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Công cụ phục vụ sản xuất dầu gió giả

Điều tra bước đầu xác định, nhóm Hoàn đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chính hãng. Đáng chú ý, địa điểm sản xuất, cất giấu số hàng giả mà các đối tượng lựa chọn đều ở những nơi thưa thớt người, xa khu dân cư nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; đồng thời sản phẩm giả mạo được làm hoàn toàn từ hóa chất.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.