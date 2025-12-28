Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 là ngày mấy Dương lịch?

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa – tâm linh của người Việt, được xem là ngày mở đầu cho cả một năm mới, quyết định phần nào vận khí, may rủi của gia đình và mỗi cá nhân.

Chính vì vậy câu hỏi mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày mấy Dương lịch nhiều rất nhiều người đặt ra trong dịp cuối năm để chuẩn bị kế hoạch thu xếp công việc.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 vào ngày nào?

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 (Dương lịch). Đây là ngày quan trọng nhất trong dịp Tết, ngày để dâng lễ cúng tổ tiên, chúc Tết họ hàng, bạn bè.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày 17/2/2026 Dương lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Theo quan niệm dân gian, “đầu xuôi thì đuôi lọt”, nên mùng 1 Tết được coi là ngày then chốt. Những gì diễn ra trong ngày này – lời nói, hành động, cảm xúc – đều mang ý nghĩa báo hiệu cho cả năm, để lại dấu ấn cho cả quãng thời gian tiếp theo; làm điều không hay, xui rủi sẽ “dông” cả năm.

Làm việc tốt ngày mùng 1 Tết là cách “gieo hạt” phúc lành, không chỉ đem lại may mắn, mà còn nhắc nhở bản thân sống lạc quan, tích cực từ thời khắc đầu tiên của năm mới.

Theo góc độ đời sống hiện đại, ngày đầu năm là dịp hiếm hoi để mỗi người tự đặt lại chuẩn mực sống, bắt đầu năm mới bằng nhẹ nhàng hơn, thay vì vội vã và áp lực như những ngày thường. Chính vì vậy, những việc làm vào ngày mùng 1 Tết cần chú ý để hút tài lộc, may mắn, điều tích cực về nhà.

Những việc dân gian làm và kiêng trong ngày mùng 1 Tết

Thắp hương, dâng lễ tổ tiên: Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều gia đình bắt đầu ngày mới bằng việc dâng lễ lên bàn thờ tổ tiên, thắp hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Đây là hành động biểu thị lòng hiếu kính, biết ơn và mong muốn nhận được sự che chở phù hộ cho gia đình trong năm mới. Đồ lễ thường đầy đủ hoa quả tươi, trà, bánh mứt và những món ăn truyền thống.

Mừng tuổi người thân, bạn bè: Phong tục lì xì mừng tuổi là truyền thống đẹp trong ngày mùng 1 Tết. Người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Những phong bao đỏ chứa tiền may mắn, kèm theo lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Đây cũng là cách để trao gửi yêu thương và cầu mong điều tốt lành.

Trao tặng phong bao lì xì là phong tục quen thuộc mỗi dịp đầu năm mới. (Ảnh: VOV)

Chúc Tết họ hàng, hàng xóm: Mùng 1 Tết là dịp để gặp gỡ và chúc Tết người thân, bạn bè và hàng xóm. Hoạt động chúc Tết giúp thắt chặt tình cảm gia đình, cộng đồng. Những lời chúc sức khỏe, thành công, bình an là nét đẹp văn hoá không thể thiếu trong ngày đầu năm mới.

Chọn giờ đẹp xuất hành đầu năm: Trong quan niệm truyền thống, xuất hành đầu năm vào giờ đẹp được cho là mang lại may mắn, suôn sẻ cho cả năm. Nhiều gia đình chọn hướng tốt, giờ tốt để bắt đầu những chuyến thăm hỏi đầu năm hoặc đi lễ chùa. Đây là nét văn hoá tâm linh gắn với niềm tin về phong thuỷ.

Đi lễ chùa, cầu an, cầu phúc: Rất nhiều gia đình chọn đi chùa, đền vào mùng 1 Tết để cầu phúc, cầu bình an và lắng đọng tâm tư cho năm mới. Hoạt động này giúp giải toả lo âu năm cũ, hướng tới một năm mới bình yên, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Nói điều vui vẻ, lời hay ý đẹp: Lời nói đầu năm có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Á Đông. Việc giữ thái độ hòa nhã, nói những câu chúc tốt lành, tránh cáu gắt hay than phiền không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn giúp tạo bầu không khí tích cực, nhẹ nhõm cho cả gia đình trong ngày đầu năm.

Mặc trang phục sáng màu: Những trang phục có gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh nhạt thường được ưu tiên trong ngày mùng 1, tượng trưng cho may mắn, hỷ khí và năng lượng tích cực. Trang phục sáng màu không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, mà còn góp phần tạo nên tinh thần vui tươi, rộn ràng cho ngày đầu năm mới.

Tránh làm rơi, vỡ đồ vật: Làm rơi bát đĩa, ly cốc trong ngày mùng 1 được xem là điềm báo cho sự đổ vỡ, chia ly hoặc trắc trở. Dù chỉ là sự cố nhỏ, nhiều người vẫn cẩn trọng hơn trong từng thao tác, coi đó như cách giữ gìn sự suôn sẻ, tròn đầy cho cả năm.

Không vay mượn tiền: Mùng 1 Tết được xem là ngày khởi đầu tài chính của cả năm. Việc vay mượn hoặc đòi nợ trong ngày này thường bị kiêng kỵ, bởi nó gợi cảm giác thiếu hụt, túng quẫn kéo dài. Nhiều người vì thế cố gắng thu xếp ổn thỏa các khoản chi tiêu trước Tết.