Những ngày qua, cuộc chiến giữa gia đình nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron và nam diễn viên Kim Soo Hyun diễn ra căng thẳng. Nhiều câu chuyện quá khứ của Kim Sae Ron được chia sẻ lại, gây sốc nhất là nghi vấn cô bé hẹn hò với đàn anh hơn 12 tuổi từ khi vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Gia đình sử dụng Kim Sae Ron để tấn công Kim Soo Hyun

Tuy nhiên, dù gia đình Kim Sae Ron cố đổ lỗi cho Kim Soo Hyun về cái chết của cô, khán giả vẫn cho rằng gia đình không thể thoát được trách nhiệm. Đồng thời, công chúng càng cảm thấy xót xa cho số phận bạc bẽo của Kim Sae Ron. Nữ diễn viên bạc mệnh từng đảm nhận những vai diễn có số phận đau khổ và dường như chính những vai diễn này đã vận vào đời cô.

Trong bộ phim nổi tiếng nhất sự nghiệp của Kim Sae Ron là The Man From Nowhere, cô bé từng có câu thoại như sau: "Cháu cũng làm chú cảm thấy xấu hổ đúng không? Nên chú mới vờ như không biết cháu. Nhưng mà cháu không ghét chú đâu. Bởi nếu cháu ghét chú, thì cháu chẳng còn ai để thích trên thế giới này".

Câu thoại dường như tóm gọn lại cả cuộc đời ngắn ngủi đau khổ của Kim Sae Ron

Khán giả đều cho rằng câu thoại này rất giống với cuộc đời của Kim Sae Ron. Cô bé sinh ra trong gia đình khó khăn, phải sớm đóng phim để nuôi cả nhà. Gia đình dựa vào Kim Sae Ron khiến cô bé chịu nhiều áp lực.

Theo chính Kim Sae Ron chia sẻ trong các buổi phỏng vấn khi còn sống, gia đình nữ diễn viên từng rất khó khăn. Cô lớn lên trong gia đình đơn thân. Sau khi ly hôn, mẹ của Kim Sae Ron rơi vào trầm cảm vì phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, không thể nuôi nổi ba con gái. Trong một lần tuyệt vọng, bà đã kéo Kim Sae Ron và các em lên lầu định tự tử, khiến 4 mẹ con chết chung.

Kim Sae Ron được coi là thiên tài diễn xuất của màn ảnh Hàn.

Kim Sae Ron khi đó vô cùng sợ hãi nên đã bám chặt vào lan can không buông, khóc lóc cầu xin mẹ cứu mình. May mắn sau đó mẹ nữ diễn viên tỉnh táo lại đã từ bỏ việc kết liễu cuộc sống. Thế nhưng, hoàn cảnh đáng sợ đó vẫn để lại sự ám ảnh tâm lý suốt đời cho Kim Sae Ron. Mẹ nữ diễn viên kể lại Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ sẽ kéo cô đi tự tử. Vì để nuôi gia đình, Kim Sae Ron lựa chọn đi đóng phim.

Có lẽ vì vậy, tình yêu với Kim Soo Hyun là niềm hạnh phúc ấm áp, là tia sáng trong cuộc đời Kim Sae Ron.

Thực tế, bức ảnh đầu tiên mà Kim Sae Ron đăng không gây ảnh hưởng nhiều tới Kim Soo Hyun

Cũng do đó, dù công ty của Kim Soo Hyun đòi nợ gắt gao, Kim Sae Ron vẫn cho rằng đây không phải quyết định từ bạn trai cũ và nhắn tin cầu xin anh. Mặt khác, Kim Sae Ron đăng bức hình thân mật với Kim Soo Hyun nhưng chỉ với mục đích mong bạn trai cũ liên lạc với mình. Thời điểm đó, nam diễn viên phủ nhận cả hai hẹn hò khiến Kim Sae Ron bị chỉ trích nghiêm trọng là kẻ nói dối, nhưng cô vẫn im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Kim Soo Hyun.

Cuối cùng, Kim Sae Ron lựa chọn ra đi vào đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun là 16/2. Sự trùng khớp này khiến công chúng rùng mình.

Khán giả chua xót cho số phận của Kim Sae Ron: - Như nói với Kim Soo Hyun vậy.

- Chưa biết nội tình scandal này ra sao nhưng cô ấy khổ từ nhỏ, gánh gia đình từ nhỏ đúng nghĩa luôn.

- Người đáng thương nhất thì bây giờ đã nằm xuống và không đòi hỏi lợi ích gì. Hiện tại thì 3 phe lại đang đấu đá chỉ để mang lại lợi ích cá nhân cho mình. Thương chị quá!

- Vừa xem đoạn cut này xong, thấy tội cô bé gấp nghìn lần. Diễn rõ hay mà yêu nhầm người cái là cuộc đời bi đát luôn.

- Buồn quá đi, câu thoại như báo trước cuộc đời đầy giông tố quá ngắn ngủi của em.

- Tội quá. Khán giả Hàn Quốc đáng sợ quá lúc cô ấy còn sống thì chỉ trích, ép cô ấy đến mức tự tử. Giờ mất rồi lại tỏ vẻ tiếc thương, bảo vệ cô ấy.

- Trong phim người chú cũng đến muộn.

- Thật đau lòng!

- Trời ơi, câu thoại vận vào đời Kim Sae Ron luôn.