Rung chân có phải thói quen xấu?

Hành động rung chân có vẻ phiền phức, nhưng thực tế biểu hiện những nguyên lý sinh lý sâu sắc.

Rung chân không hẳn là xấu, hiểu được lợi ích của nó có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thói quen này. (Ảnh: ITN).

Bạn có bao giờ cảm thấy đôi chân mình bắt đầu rung lắc không tự chủ khi đang họp, học bài hay xem phim? Hiện tượng này không hiếm gặp trong cuộc sống, nhiều người đều từng trải qua. Thực tế, rung chân không hẳn là xấu, hiểu được lợi ích của nó có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thói quen này.

Nguyên nhân rung chân

Trước hết, chúng ta cần hiểu tại sao có người lại rung chân một cách vô thức? Điều này do nhiều nguyên nhân gây ra:

Lo lắng và căng thẳng: Một số người do lo lắng hoặc căng thẳng mà có thói quen rung chân. Nó thường diễn ra một cách vô thức, họ có thể không nhận ra hành động của mình ảnh hưởng đến người khác.

Giữ nguyên tư thế quá lâu: Ngồi hoặc đứng quá lâu, cơ thể ở vị trí không tự nhiên dẫn đến cảm giác khó chịu. Để giảm bớt cảm giác khó chịu này, một số người chọn cách rung chân.

Yếu tố bệnh lý: Trong một số trường hợp, rung chân có thể liên quan đến nguyên nhân bệnh lý, chẳng hạn như bệnh Parkinson hoặc run vô căn. Loại rung chân này thường đi kèm các triệu chứng khác, như tay run, biểu cảm khuôn mặt cứng đờ, v.v.

Những lợi ích bất ngờ của thói quen rung chân

Mặc dù rung chân bị coi là hành vi thiếu lịch sự, nhưng thực ra nó có một số lợi ích bất ngờ:

Thúc đẩy tuần hoàn máu: Khi rung chân, cơ chân co và giãn giúp máu lưu thông nhanh hơn, đặc biệt có lợi cho những người ngồi lâu hoặc đứng lâu, hiệu quả trong việc ngăn ngừa ứ đọng máu ở chân, giảm nguy cơ giãn tĩnh mạch và hình thành cục máu đông. Nghiên cứu cho thấy, rung chân vừa phải làm tốc độ lưu thông máu ở chân tăng từ 30% đến 60%.

Giảm mệt mỏi cơ thể: Duy trì một tư thế quá lâu dễ làm cơ bắp căng cứng, rung chân giúp các cơ chân thư giãn, giảm đau nhức và cứng, làm dịu mệt mỏi toàn thân, nâng cao cảm giác thoải mái cho cơ thể.

Nâng cao tập trung và hiệu quả: Hành động rung chân kích thích hoạt động của các neuron thần kinh, cung cấp nhiều oxy và glucose hơn cho não, giúp tỉnh táo, cải thiện hiệu quả học tập và làm việc. Đặc biệt khi cảm thấy buồn ngủ hoặc phân tâm, hiệu quả của việc rung chân càng rõ rệt.

Cải thiện trạng thái tâm lý: Khi căng thẳng, lo lắng, rung chân có thể là một cách xả stress về mặt tâm lý, thông qua những cử động nhỏ của cơ thể để phân tán sự chú ý, kích hoạt các vòng thưởng trong não, thúc đẩy tiết endorphin, giảm bớt cảm giác bất an và mang lại sự thư giãn.

Hỗ trợ trao đổi chất: Rung chân thuộc hoạt động sinh nhiệt không vận động, giúp tiêu hao một lượng nhỏ calo. Kiên trì lâu dài giúp duy trì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, góp phần kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sự linh hoạt của khớp: Rung chân vừa phải có thể kích thích các chuyển động vi mô của khớp, tăng khả năng vận động của khớp, cải thiện chức năng khớp, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc những người khớp cứng, giúp duy trì khả năng hoạt động của khớp và giảm nguy cơ té ngã.

Cách kiểm soát thói quen rung chân

Mặc dù rung chân có nhiều lợi ích, nhưng ở nơi công cộng, hành động này đôi khi ảnh hưởng đến người khác. Những gợi ý sau có thể sẽ hữu ích với bạn:

Chú ý hoàn cảnh: Trong các buổi họp, lên lớp hay các tình huống trang trọng khác, cố gắng kiểm soát tần suất rung chân, tránh làm phiền người khác.

Tìm hành động thay thế: Nếu cảm thấy lo âu hoặc căng thẳng, bạn có thể thử gõ ngón tay lên bàn, hoặc nhún chân nhẹ xuống sàn để phân tán sự chú ý.

Hoạt động vừa phải: Nếu điều kiện cho phép, thỉnh thoảng đứng dậy vận động, duỗi cơ thể để giảm bớt áp lực.

Hành động rung chân tuy đơn giản nhưng thực ra đằng sau nó là cơ chế sinh lý phức tạp và nhiều yếu tố tâm lý khác nhau. Khi hiểu được lý do và lợi ích của việc rung chân, chúng ta sẽ biết cách kiểm soát thói quen này, tận dụng vừa phải những lợi ích mà nó mang lại, đồng thời cũng nên chú ý đến hoàn cảnh và cảm nhận của người khác.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc rung chân hợp lý không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta tìm thấy cách giải tỏa căng thẳng.