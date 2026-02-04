Rosé lép vế về nhan sắc khi đứng cạnh người đẹp nóng bỏng đến từ Mỹ

Khoảnh khắc Rosé xuất hiện chung khung hình với Sabrina Carpenter tại lễ trao giải Grammys 2026 vừa qua mới đây bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Cùng sở hữu mái tóc blonde sáng màu, nhưng sự khác biệt rõ rệt trong phong cách makeup của hai nữ ca sĩ đã vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh cãi xoay quanh nhan sắc và thẩm mỹ.

Trong khi Sabrina Carpenter đại diện khá rõ cho phong cách làm đẹp kiểu Mỹ với layout sắc nét, nhấn mạnh đường viền môi đầy đặn, má hồng đậm và lớp nền căng bóng bắt sáng. Trong khi đó giọng ca APT. trung thành với lớp nền mỏng nhẹ, làn da lì tự nhiên, mắt kẻ mảnh, gần như không tạo khối gương mặt. Sự đối lập này khiến Rosé trông mềm mại, nhẹ nhàng hơn hẳn khi đứng cạnh vẻ nóng bỏng, chỉn chu của Sabrina.

Khung hình chung của 2 hit maker từ 2 châu lục (Ảnh Getty Images).

Sự tiết chế trong makeup của Rosé vốn là hình ảnh đã gắn liền với cô nhiều năm qua, đồng thời cũng phản ánh khá rõ thẩm mỹ K-pop. Tuy nhiên, trong bối cảnh một thảm đỏ như Grammys, nơi phong cách Âu Mỹ lên ngôi thì lựa chọn này lại nhanh chóng trở thành mục tiêu soi xét.

Một bình luận với nội dung cho rằng Rosé "trông như không hề trang điểm" đã bị cắt ra, và câu chuyện dần bị đẩy đi xa hơn khi ngoại hình của nữ idol trở thành mục tiêu công kích nặng nề. Không ít ý kiến cố ý hạ bệ nhan sắc Rosé, thậm chí kéo theo cả các thành viên khác của BLACKPINK.

Một bài đăng công kích vô cớ ngoại hình nữ ca sĩ với nửa triệu view trên Threads.

Xét trên góc độ làm đẹp, vấn đề thực chất nằm ở sự khác biệt trong chuẩn mực thẩm mỹ giữa 2 nền văn hoá. Layout của Rosé có thể không tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh mẽ nhưng lại phù hợp với triết lý làm đẹp tôn trọng nét riêng, hạn chế can thiệp quá tay. Trong khi đó, makeup kiểu Mỹ được thiết kế để nổi bật dưới ánh đèn sân khấu và ống kính, dễ tạo cảm giác sắc sảo, quyến rũ hơn khi đặt cạnh phong cách tối giản.

Layout của Sabrina Carpenter mang đến hơi thở Old Hollywood cùng lớp nền trong suốt và đôi má hồng rực cháy (Ảnh: @scarpenter.cl).

Với mái tóc bob xoăn lọn tròn, Rosé lựa chọn tiết chế hết cỡ trong makeup look lẫn trang sức (Ảnh Getty Images).

Grammys 2026 có thể xem là mùa lễ trao giải mang đến không ít "đau thương" cho Rosé trên phương diện hình ảnh. Từ bộ trang phục bị chuyên trang The Cut xếp vào nhóm gây tranh cãi, cho đến layout makeup bị cho là quá an toàn, nữ ca sĩ liên tục đối mặt với những phản ứng trái chiều. Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Rosé đang giữ vững bản sắc cá nhân, không chạy theo chuẩn sexy phương Tây một cách gượng ép.