Lưu Diệc Phi khiến đỉnh sức BVLGARI tàng hình

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi dường như chưa từng có khái niệm “xuống phong độ” trong mắt công chúng xứ tỷ dân. Mỗi lần xuất hiện, “thần tiên tỷ tỷ” lại khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, càng nhìn lâu càng mê mẩn. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi xuất hiện trong bộ trang sức lấp lánh đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng. Điều khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt là việc ánh hào quang dường như không nằm ở những viên đá quý đắt giá, mà ở chính thần thái ung dung, gương mặt rạng rỡ và khí chất dịu dàng của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng bộ trang sức chỉ đóng vai trò “làm nền”, còn Lưu Diệc Phi mới thực sự là tâm điểm, minh chứng cho đẳng cấp nhan sắc vượt thời gian hiếm ai sánh kịp trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đoạn video khiến dân tình cảm thán trước nhan sắc của Lưu Diệc Phi. (Nguồn: Weibo)

Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với vẻ đẹp khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Mỹ nhân sinh năm 1987 chinh phục mọi ánh nhìn bằng khí chất điềm tĩnh, sang trọng rất riêng. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao, làn da mịn màng và đường nét hài hòa càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn. Ánh mắt Lưu Diệc Phi thoáng nét dịu dàng, trầm tĩnh nhưng vẫn toát lên sự tự tin của một minh tinh lâu năm. Bộ trang sức lấp lánh trên cổ dường như chỉ đóng vai trò tôn vinh, bởi chính thần thái ung dung và vẻ đẹp mềm mại của Lưu Diệc Phi mới là điểm sáng lớn nhất. Khí chất trang nhã, nhẹ nhàng của cô khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến.

Nhan sắc khiến người đối diện khó lòng rời mắt của Lưu Diệc Phi.

Đỉnh sức của BVLGARI được Lưu Diệc Phi lựa chọn là tuyệt tác mang tên Cornucopia Gems. Lấy cảm hứng từ hình ảnh sừng dê kết hoa quả – biểu trưng cho sự sung túc và hài hòa, thiết kế gây ấn tượng bởi bảng màu rực rỡ của những viên đá quý được khảm nạm tinh xảo. Tâm điểm của chiếc vòng cổ là viên paraiba tourmaline màu ngọc bích quý hiếm, nặng hơn 10 carat, tỏa sáng đầy mê hoặc.

Nhiều netizen cũng mải ngắm Lưu Diệc Phi mà không nhìn chiếc vòng cổ lấp lánh nữ minh tinh đang đeo.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng không ít lần rơi vào tình huống đẹp đến mức công chúng quên nhìn trang sức, phụ kiện cô đang đeo. Mỗi khi hình ảnh quảng cáo được tung ra, thứ đầu tiên được dân tình chú ý chính là gương mặt và khí chất nổi bật của "thần tiên tỷ tỷ". Thậm chí, từng có thời điểm cộng đồng mạng truyền tai nhau rằng nhiều nhãn hàng dường như đã… chấp nhận “lép vế” trước nhan sắc của Lưu Diệc Phi, ưu ái để hình cô chiếm trọn khung hình, trong khi sản phẩm chỉ xuất hiện như một chi tiết đính kèm. Điều này không bị xem là bất lợi, trái lại còn trở thành lợi thế truyền thông, bởi hình ảnh của Lưu Diệc Phi đủ sức bảo chứng cho đẳng cấp và tinh thần thương hiệu.