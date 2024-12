Rosé đâm đầu vào "cờ đỏ" vẫn mê 2 thứ xanh lét giúp “là phẳng” nếp nhăn, da xinh, tóc mượt

Những ngày qua MXH được dịp rộn ràng, bùng nổ với sự xuất hiện của full album mới của Rosé, lần đầu tiên giọng ca BLACKPINK công khai những góc khuất riêng tư trong chuyện tình cảm cá nhân. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, không chỉ về chiếc "cờ đỏ di động" đã khiến cô nàng tóc vàng "suy" nặng mà còn là trăn trở to lớn: Tại sao đến nhan sắc như Rosé mà cũng thất tình? Thắc mắc khó lòng tìm được đáp án kia chỉ có mình chính chủ mới có thể trả lời nhưng một điều có thể quan sát thấy ngay, chính là việc người đẹp này thật ra đâu chỉ mê đắm "cờ đỏ".

Trước đây Rosé từng công khai đem lòng mến mộ nhiều "chân ái" màu xanh và khi gắn bó lâu dài, ta đều nhận được đủ đường lợi ích! Cụ thể, 2 cực phẩm từng cưa đổ Rosé chính là quả bơ và rau mùi.

Ai nói Rosé chỉ thích cờ đỏ, nữ idol cũng mê mẩn nhiều thứ vô cùng "xanh chín", an toàn và bảo vệ sắc đẹp cho bản thân.

Quả Bơ

Trong 1 phỏng vấn từng lên sóng, "number one girl" đã tiết lộ rằng, trước đây bản thân không thể chấp nhận mùi vị của quả bơ nhưng sau nhiều lần cố gắng, cô nàng đã được bơ chinh phục, phải chăng là vì công dụng tuyệt vời của món ăn này?

Theo các nghiên cứu, quả bơ là một loại trái cây quý giá, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là nguồn nguyên liệu làm đẹp hiệu quả cho làn da, mái tóc và cả vóc dáng:

Đầu tiên, bơ giúp chống lão hóa, "là phẳng" nếp nhăn nhờ có chứa Vitamin E, C là các chất chống oxy hóa dồi dào, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Bên cạnh đó, bơ còn có 1 lượng dầu tự nhiên giúp cấp nước, dưỡng ẩm cực hiệu quả cho da, đặc biệt có lợi để làm trẻ hóa đôi mắt nhiều nếp nhăn và thâm quầng (nguyên nhân do thiếu hụt collagen).

Mái tóc cũng được hưởng lợi từ việc cơ thể tiếp nạp quả bơ, bởi bơ rất giàu Biotin, Vitamin B và E giúp mượt tóc, bảo vệ tóc khỏi hư tổn - gãy rụng, ngăn ngừa gầu trên da đầu.

Với những ai đang mong muốn giảm cân, quả bơ cũng là 1 "chân ái" không thể bỏ lỡ. Bơ là loại quả giàu chất xơ và các loại chất béo có lợi giúp cơ thể thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, chất xơ trong bơ cũng có ích cho sức khỏe của hệ tiêu hóa.

Rau mùi

Rosé là một tín đồ của lẩu nhưng thứ khiến cô si mê hương vị món ăn này lại chính là rau mùi - loại rau gia vị mà không phải ai cũng có hứng thú. Trên thực tế, theo nhiều nghiên cứu, rau mùi không chỉ là một gia vị ẩm thực mà còn là một phương thuốc hiệu nghiệm cho sức khoẻ lẫn sắc đẹp mà phụ nữ không nên bỏ qua.

Tương tự quả bơ, rau mùi có khả năng chống lão hoá và tăng sinh collagen hiệu nghiệm. Rau mùi có hàm lượng Vitamin C dồi dào số 1, không thua kém các loại quả chua, vì thế, chúng giúp thúc đẩy sản xuất collagen, khiến làn da căng bóng, mịn màng. Ngoài ra, trong thành phần của rau mùi còn tồn tại chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hoá da, "chống nắng tự nhiên" - bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Cuối cùng, rau mùi còn có khả năng chữa mụn và viêm da nhờ có bản chất kháng khuẩn, sát trùng và kháng nấm, có thể làm mát da và giảm mụn. Bên cạnh đó, ăn nhiều rau mùi còn giúp khắc phục tình trạng da nhờn nhờ vào khả năng hút dầu thừa hữu hiệu.