WEAN từng bị “crush” phũ đến mức hứa không bao giờ làm lại 1 điều, gặp fan lại quên luôn

Tối ngày 6/12, sự kiện gặp gỡ ký tặng của dàn sao Anh Trai Say Hi và các fan hâm mộ đã diễn ra với không khí rộn ràng. Tại đây một khoảnh khắc thú vị giữa WEAN cùng một fan nữ của mình đã được ghi lại và chia sẻ trên MXH, khiến dân tình thích thú.

Màn gặp gỡ giữa WEAN và fan nữ có chiếc khăn da báo "hợp nhãn" (Nguồn @withyouwean).

Theo đó, khi đang tiếp chuyện bạn fan girl tại bàn của mình, nam rapper liền hiện rõ ánh mắt long lanh khi nhìn vào chiếc khăn choàng cổ hoạ tiết da báo của cô nàng, lập tức ngỏ ý xin món đồ này từ cô gái. Đáp lại mong mỏi của WEAN, cô fan girl đã mạnh dạn hỏi: “Anh lấy không? Em cho hết đó”, lúc này WEAN mới nở nụ cười thích thú nhận lời “Lấy, lấy!”.

WEAN thẳng thắn xin chiếc khăn da báo của 1 fan nữ rồi hí hửng choàng ngay tại chỗ.

Màn "giao dịch" nhanh chóng thành công của WEAN và fan girl đã mang về cho anh chàng "chiến lợi phẩm" mới. Là một người vốn yêu thích hoạ tiết này trên các món đồ thời trang, nam rapper bộc lộ sự khoái chí bảo mình "Lời nhất!". May mắn thay lúc này outfit với áo polo đen trên người của nam rapper cũng vô cùng phù hợp để anh có thể sử dụng ngay món quà đẹp mắt của fan nữ.

Outfit mới của WEAN bỗng có gu và bắt mắt hơn khi có sự xuất hiện của chiếc khăn da báo vừa được tặng.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ của anh chàng cũng nức nở khen bộ outfit vô tình được mix lại rất đẹp mắt, hợp đến không tưởng. Bên cạnh đó, các fan "ruột" cũng đặc biệt nhắc nhớ anh chàng về một sự kiện vui nhộn trước đây từng gắn liền với món đồ hoạ tiết này: "Vẫn thích da beo, chắc WEAN quên hôm định mệnh ấy rồi".

Các fan có nhận xét về thói quen khó bỏ của WEAN.

Sự kiện mà các fan của WEAN đang nhắc đến chính xác là 1 lần lập đội của Anh Trai Say Hi. WEAN khi ấy cũng chọn chiếc áo sơ mi hoạ tiết da báo để đồng hành cùng mình, không may khi anh chàng lựa chọn về phòng của đội trưởng HURRYKNG - người mà WEAN vô cùng có nhã ý lại bị từ chối anh không tiếc tay. Sau "cú shock" tinh thần, WEAN đã viết trên trang cá nhân dòng trạng thái khẳng định mình không bao giờ mặc áo da báo nữa.

Lời khẳng định không mặc da báo nữa của WEAN khiến fan trêu chọc anh trong khoảnh khắc "xin sỏ" vừa qua.

Từ nhiều năm trước WEAN đã bày tỏ niềm đam mê đặc biệt của mình với những món đồ có hoạ tiết tưởng chừng rất sến sẩm, lỗi thời là da báo. Song, năm 2024 làn thời trang lại chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của hoạ tiết da báo với làn sóng âm ỉ từ đầu năm và kéo dài đến tận Thu Đông cho 1 màn viral mạnh mẽ hơn nữa.

Là người thời trang đặc sệt màu sắc Y2K, WEAN có cả tủ đồ da báo với đa dạng thể loại từ sơ mi, quần dài, mũ snapback, khăn choàng... anh cũng có cách vận dụng chúng để không bị già nua.

Những IT-girl Hàn Quốc như Jennie, Karina, Winter, Somi... cũng đã lần lượt bắt trend, mang hoạ tiết da báo lên Instagram feed của mình nhanh chóng.