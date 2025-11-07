Ronaldo tiết lộ lý do không dự tang lễ Diogo Jota: "Nơi nào tôi đến cũng thành rạp xiếc"

Cả thế giới bóng đá từng chấn động khi Diogo Jota - ngôi sao của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha - ra đi mãi mãi ở tuổi 28 sau vụ tai nạn siêu xe hồi tháng 7. Tang lễ của anh, diễn ra trong nước mắt và vòng tay tiễn biệt của toàn đội Liverpool, vắng một người: Cristiano Ronaldo.

Sự vắng mặt ấy khiến dư luận bàn tán suốt nhiều tháng. Và giờ đây, Ronaldo đã lần đầu phá vỡ im lặng, chia sẻ lý do thật sự khiến anh không thể có mặt trong ngày cuối cùng tiễn người em đồng hương.

"Tôi chưa từng quay lại nghĩa trang kể từ khi cha tôi mất"

Trong buổi trò chuyện cùng Piers Morgan, Ronaldo nghẹn ngào nói: "Có hai điều. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều, nhưng tôi không bận tâm. Khi lương tâm bạn trong sáng, bạn chẳng cần để ý người khác nói gì. Một điều nữa là, từ khi cha tôi qua đời, tôi chưa từng bước chân vào nghĩa trang thêm lần nào".

"Nơi nào tôi đến cũng là một rạp xiếc"

Ronaldo thành thật thừa nhận lý do thứ hai khiến anh không muốn xuất hiện nơi tang lễ Diogo Jota - vì anh không muốn chiếm spotlight của người đã khuất.

"Anh biết đó, danh tiếng của tôi khiến bất cứ nơi nào tôi đến cũng biến thành một 'rạp xiếc'. Nếu tôi có mặt, mọi sự chú ý sẽ dồn hết vào tôi - và tôi không muốn điều đó".

Giọng Ronaldo chậm lại, trầm buồn: "Mọi người có thể tiếp tục chỉ trích tôi… nhưng tôi cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Tôi không cần đứng ở hàng đầu để người ta thấy tôi. Tôi nghĩ về gia đình cậu ấy, và tôi không cần ống kính máy quay để chứng minh điều đó. Tôi làm mọi thứ phía sau hậu trường, bạn tôi ạ".

"Tôi đã khóc rất nhiều…"

Khi nhắc đến khoảnh khắc nhận tin dữ, Ronaldo cúi đầu, cố kìm nước mắt: "Tôi không tin nổi khi nhận được tin nhắn đó. Tôi đã khóc rất nhiều... Đó là thời khắc vô cùng khó khăn - cho cả đất nước, cho gia đình, bạn bè, đồng đội. Thật tàn khốc".

Ronaldo cũng kể rằng anh vẫn cảm nhận được "hào quang" của người đồng đội xấu số mỗi khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha: "Chúng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Diogo trong đội tuyển, mỗi khi khoác lên mình màu áo ấy - vì cậu ấy mãi là một phần của chúng tôi".

Không cần xuất hiện giữa đám đông, Ronaldo chọn cách chia buồn trong thinh lặng - gọi điện hỏi thăm gia đình, gửi lời động viên và lặng lẽ tưởng nhớ người em mà anh luôn dành sự tôn trọng: "Tất cả đã tan biến chỉ vì một khoảnh khắc".

Một Ronaldo gai góc, mạnh mẽ trên sân cỏ - nhưng sau ánh hào quang, vẫn là người đàn ông 39 tuổi từng mất cha, mất đồng đội, và chọn cách yêu thương trong im lặng.