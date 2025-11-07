Đội tuyển Việt Nam vừa công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Lào, và cái tên khiến nhiều người tò mò nhất chính là Khổng Minh Gia Bảo – trung vệ ít tiếng tăm nhưng lại gây ấn tượng mạnh ở CLB Công an TP.HCM. Không quá nổi bật trên truyền thông, song câu chuyện vươn lên của Gia Bảo lại mang đúng tinh thần của “chiến binh thầm lặng” trong bóng đá Việt.

Khổng Minh Gia Bảo mới được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Khổng Minh Gia Bảo là ai?

Sinh năm 2000, cao khoảng 1m75, Gia Bảo không phải mẫu trung vệ có thể hình khổng lồ như Thành Chung hay Duy Mạnh. Nhưng bù lại, anh sở hữu khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và bọc lót cực nhanh. Có lẽ đây cũng là điều khiến HLV Kim Sang-sik chú ý. Xuất thân từ lò đào tạo Công an Nhân dân, cầu thủ này từng lang bạt ở giải hạng Nhất, khoác áo Phù Đổng Ninh Bình, rồi tới Quảng Nam FC ở V.League 2024/2025. Khi Quảng Nam giải thể, Gia Bảo gia nhập Công an TP.HCM và ngay lập tức chiếm suất đá chính với 8/9 trận ra sân từ đầu mùa.

Dù mới 25 tuổi, trung vệ này đã thể hiện bản lĩnh đáng nể. Anh chơi chắc, không ngại va chạm, sẵn sàng lao vào những pha bóng quyết liệt để bảo vệ khung thành. Nhiều người nhận xét, Gia Bảo có “tinh thần chiến sĩ” đúng chất của đội bóng mang màu áo ngành Công an.

Visual cực sáng

Gia Bảo là kiểu cầu thủ có vẻ ngoài “hiền mà rắn”. Khuôn mặt vuông nhẹ, da trắng nhìn qua đã thấy visual sáng bừng. Cuộc sống đời thường, trung vệ này ăn mặc đơn giản với áo phông trắng, quần jogger và sneaker, trông trẻ trung và có nét “cool” giống phong cách cầu thủ Hàn Quốc. Nhiều fanpage nhận xét, anh là kiểu “trung vệ điển trai trầm tính” không ồn ào, không màu mè, nhưng dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ảnh đời thường của Khổng Minh Gia Bảo

Gia Bảo được gọi lên tuyển khiến không ít người hâm mộ thích thú. Ở thời điểm HLV Kim Sang-sik đang muốn trẻ hóa đội hình, cầu thủ sinh năm 2000 này được xem như một “ẩn số đáng giá” cho hàng thủ. Với chiều cao khiêm tốn nhưng lối chơi thông minh, linh hoạt, anh có thể trở thành phương án bổ sung lý tưởng.

Tất nhiên, cơ hội cũng đi kèm thách thức. Được tập luyện cùng những đàn anh như Duy Mạnh, Thành Chung hay Tiến Dũng là cơ hội để cầu thủ trẻ chứng minh bản thân.

Từ một cái tên xa lạ ở giải hạng Nhất, anh lặng lẽ đi từng bước, để rồi được triệu tập lên tuyển quốc gia. Người hâm mộ hy vọng trong tương lai gần, cái tên “Khổng Minh Gia Bảo” sẽ không còn xa lạ, mà trở thành gương mặt quen thuộc mỗi khi đội tuyển Việt Nam ra sân.