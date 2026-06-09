Ronaldo bị chế giễu ngay trước World Cup 2026

Pha đánh đầu hỏng ăn của Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Chile đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Cristiano Ronaldo tiếp tục thu hút sự chú ý trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Chile ở trận giao hữu trước World Cup 2026, nhưng lần này không phải nhờ một bàn thắng hay khoảnh khắc tỏa sáng quen thuộc.

Trận giao hữu diễn ra cuối tuần qua chứng kiến Bồ Đào Nha giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Gonçalo Guedes và Bruno Fernandes. Trong khi đó, Ronaldo không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số và thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc.

Khoảnh khắc gây chú ý xảy ra sau một quả phạt góc. Tiền đạo 41 tuổi khôn khéo thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương và có vị trí thuận lợi để thực hiện cú đánh đầu ở cột gần. Tuy nhiên, thay vì đưa bóng về phía khung thành, Ronaldo lại đánh đầu quá mạnh khiến bóng bay vọt lên khán đài trong sự ngỡ ngàng của người xem.

Ronaldo là trung tâm của ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: IGNV)

Siêu sao có pha đánh đầu lên trời khiến fan được phen troll tới bến

Đoạn video ghi lại tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X. Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận hài hước như: “Pha phá bóng xuất sắc”, “Anh ấy đang tặng bóng cho khán giả” hay “Đúng là đẳng cấp của CR7”.

Dù vậy, màn trình diễn của Ronaldo không hoàn toàn là một ngày đáng quên. Bên cạnh pha đánh đầu hỏng ăn, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn để lại dấu ấn với một tình huống xử lý đẳng cấp. Cựu ngôi sao Real Madrid thực hiện đường chuyền bằng gót đầy tinh tế cho Rafael Leão băng xuống dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo này lại tìm đúng cột dọc.

Trận đấu cũng trở nên căng thẳng với chiếc thẻ đỏ của Rafael Leão sau một pha va chạm quyết liệt. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, pha đánh đầu “lên trời” của Ronaldo vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.

Dẫu bị trêu chọc sau tình huống bỏ lỡ, Ronaldo vẫn cho thấy anh đang có sự chuẩn bị tích cực cho World Cup 2026, giải đấu được xem là cơ hội cuối cùng để siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục chiếc cúp vàng danh giá còn thiếu trong bộ sưu tập sự nghiệp.

Tú Tú.