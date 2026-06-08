CLB Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

CLB bóng đá Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tối 8/6 tại Hà Nội, CLB Bóng đá Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ tập thể CLB đối với sự phát triển của bóng đá thủ đô nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho CLB Hà Nội

Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T&T, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng danh giá, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những thành tích, đóng góp mà CLB Hà Nội đã cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Trong những năm tiếp theo, CLB Hà Nội quyết tâm tiến gần hơn tới những chuẩn mực của bóng đá châu lục, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng tầm công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, đầu tư bài bản hơn nữa cho hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường".

Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam chia sẻ: "Trong chặng đường 20 năm, với sự chuyên nghiệp, bài bản và khát vọng không ngừng nghỉ, CLB Hà Nội đã mang đến lối chơi cống hiến, giàu bản sắc, sự phát triển ổn định và bền vững. CLB Hà Nội góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế".

Được thành lập năm 2006 bởi ông Đỗ Quang Hiển với tên gọi ban đầu là Hà Nội T&T, đội bóng khởi đầu từ giải hạng ba - cấp độ thấp nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ sau 3 năm, đội bóng đã liên tiếp thăng hạng để góp mặt tại V.League. Sau khi lọt tốp 4 ở mùa giải đầu tiên tại V-League năm 2009, Hà Nội T&T tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành chức vô địch quốc gia năm 2010 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng. Danh hiệu này cũng giúp bóng đá Hà Nội chấm dứt cơn khát chức vô địch quốc gia kéo dài 26 năm kể từ năm 1984.

Trong những năm tiếp theo, đội bóng tiếp tục giành các chức vô địch V.League các mùa giải 2013 và 2016, đồng thời xây dựng mô hình phát triển dựa trên đào tạo trẻ và phát triển bền vững. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Hà Nội T&T chính thức đổi tên thành CLB Hà Nội. Đội bóng thay đổi nhận diện với màu áo tím đặc trưng cùng logo mang hình ảnh Khuê Văn Các, hướng đến mục tiêu trở thành biểu tượng thể thao của Thủ đô.

Sau khi đổi tên, CLB Hà Nội tiếp tục bước vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử với các chức vô địch V.League các năm 2016, 2018, 2019 và 2022; giành Cúp quốc gia các năm 2019, 2020, 2022 cùng 5 Siêu cúp quốc gia. Theo thống kê của CLB, Hà Nội hiện là đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp quốc gia và 5 Siêu cúp quốc gia. Đội bóng cũng sở hữu nhiều cầu thủ giành Quả bóng vàng Việt Nam nhất với 7 danh hiệu, có 7 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V.League và là CLB Việt Nam thi đấu nhiều trận nhất tại các cúp châu lục với 49 trận.

Bên cạnh thành tích ở cấp CLB, Hà Nội còn được xem là một trong những lò đào tạo cầu thủ hàng đầu cả nước. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ đội bóng đã đóng vai trò quan trọng trong các thành công của đội tuyển Việt Nam như Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long. Đáng chú ý, lứa cầu thủ trẻ Hà Nội vừa góp công giúp đội tuyển U17 Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng một số thành viên U17 Hà Nội nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau những đóng góp giúp U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup

Tại sự kiện, UBND TP Hà Nội cũng trao tặng bằng khen cho một số huấn luyện viên, cầu thủ của CLB Hà Nội. Tập đoàn T&T Group tặng thưởng 1 tỉ đồng cho huấn luyện viên Cristiano Roland và các cầu thủ U17 Hà Nội có đóng góp xuất sắc cùng U17 Việt Nam, mang về tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử.