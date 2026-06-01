Pha "bẻ lái" không tưởng: Cầu thủ Brazil đang ngồi ăn cưới thì nhận "vé vớt" đi World Cup chỉ 4 ngày trước khai mạc

Wesley lỡ World Cup đầy cay đắng, Éderson được triệu tập gấp lên tuyển Brazil.

Chỉ vài ngày trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh, đội tuyển Brazil đã phải hứng chịu một tổn thất lớn về mặt lực lượng. Hậu vệ cánh Wesley đã chính thức bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng.

Vận đen ập đến với Wesley ngay trong trận giao hữu tổng duyệt của Brazil trước Ai Cập. Chỉ 17 phút sau khi bóng lăn, cầu thủ này đã dính chấn thương cơ khép và buộc phải rời sân trong đau đớn. Máy quay truyền hình sau đó đã ghi lại khoảnh khắc Wesley ngồi ôm mặt khóc nức nở trên băng ghế dự bị, lấy khăn che đầu khi biết giấc mơ World Cup của mình đã khép lại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, dù chung cuộc Brazil giành chiến thắng 2-1.

Wesley ôm đầu khóc vì mất cơ hội đá World Cup

HLV Carlo Ancelotti đã quyết định triệu tập tiền vệ Éderson lên đội tuyển Brazil để thay thế cho Wesley dính chấn thương. Đáng chú ý, Éderson vốn có tên trong danh sách sơ bộ của Brazil hồi đầu mùa hè nhưng đã bị gạch tên khi chốt đội hình chính thức. Quyết định của HLV Ancelotti đã tạo nên một kịch bản không tưởng đối với cá nhân tiền vệ này.

Éderson được triệu tập gấp lên tuyển Brazil (Ảnh: X)

Vào thời điểm nhận tin vui, Éderson thậm chí không hề chuẩn bị trước tinh thần. Anh đang có mặt tại Campo Grande (Brazil) để tham dự đám cưới của một người đồng đội cũ thì bất ngờ điện thoại đổ chuông liên tục. Đó là hàng loạt cuộc gọi từ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) thông báo về quyết định triệu tập bổ sung từ HLV Ancelotti. Từ một người vừa bị loại, Éderson bỗng chốc nhận tấm "vé vớt" tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Éderson hiện đang là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý khi anh chính thức trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đội tuyển Brazil đang gấp rút hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup bằng trận mở màn gặp Morocco vào ngày 14/6 tới.