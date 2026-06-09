Christian Eriksen lên tiếng sau sự cố ngã gục trên sân

Tiền vệ Christian Eriksen đã có chia sẻ đầu tiên sau tình huống ngã gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine.

Sự cố xảy ra ở phút 65 của trận đấu giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra tại Odense. Tiền vệ 34 tuổi đang khoác áo CLB Wolfsburg bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống sân, mất ý thức tạm thời. Cầu thủ hai đội ngay lập tức tạo thành vòng tròn bảo vệ xung quanh Eriksen trong khi các nhân viên y tế khẩn trương vào sân cấp cứu. Trận đấu sau đó đã bị hủy bỏ.

May mắn thay, Eriksen đã nhanh chóng tỉnh lại và có thể tự đi bộ rời sân. Sự an toàn của anh được đảm bảo nhờ máy khử rung tim (ICD) - thiết bị được cấy ghép vào cơ thể sau sự cố ngừng tim tại Euro 2020. Thiết bị này đã kích hoạt kịp thời và phát dòng điện để đưa nhịp tim của anh trở lại bình thường.

Để trấn an người hâm mộ, Eriksen đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa lần này và sự cố nghiêm trọng cách đây 5 năm:

"Tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi vẫn ổn và hiện đã ở nhà cùng gia đình. Như mọi người có thể hình dung, việc nhận một cú sốc từ máy ICD đã tác động rất lớn đến cả tôi và gia đình, nhưng tôi muốn trấn an mọi người rằng đây là một tình huống khác so với những gì đã xảy ra vào năm 2021.

Tôi đang cảm thấy tốt và quá trình hồi phục của tôi đã bắt đầu nhờ vào chuyên môn của các bác sĩ, máy ICD của tôi đã hoạt động chính xác như những gì nó được thiết kế bảo vệ tôi khi tôi cần. Hiện tại, trọng tâm của tôi là hồi phục, dành thời gian cho gia đình, đi nghỉ hè và chơi bóng với các con".

Eriksen đã hồi phục và đang ở cạnh gia đình

Về phía ban huấn luyện, bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen, xác nhận máy ICD đã hoạt động hoàn toàn đúng chức năng. Ông cho biết Eriksen sẽ trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn tại bệnh viện để xác định chính xác nguyên nhân kích hoạt thiết bị, nhưng khẳng định: "Christian đang tiến triển tốt" . HLV trưởng tuyển Đan Mạch, Brian Riemer, cũng thừa nhận trải nghiệm này vô cùng đáng sợ với tất cả những ai chứng kiến, nhưng bày tỏ sự nhẹ nhõm lớn khi thấy học trò đã ổn định.

Dù Eriksen đang hồi phục an toàn tại nhà, sự cố đau lòng lần thứ hai này chắc chắn sẽ đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng tiếp tục thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của anh trong tương lai.