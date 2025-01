Robbie Williams tạo nên lịch sử bảng xếp hạng Anh

Mặc dù bộ phim tiểu sử Better Man thất bại tại phòng vé nhưng Robbie Williams lại tạo nên lịch sử bảng xếp hạng Anh khi là ca sĩ có nhiều album đạt kỷ lục số 1 của nước này. Ca sĩ của bản hit Angels hiện đã cân bằng kỷ lục của The Beatles về số lượng album đạt vị trí số 1 tại Anh. Robbie đã thốt lên: "Thật là vinh dự lớn!".

Bộ phim bán tiểu sử Better Man do Michael Gracey đạo diễn kể về sự nổi tiếng nhanh chóng của ngôi sao 50 tuổi này với tư cách là thành viên của Take That và sự sụp đổ đầy kịch tính sau đó, khi anh đấu tranh với những con quỷ trong con người mình và những thách thức mà thành công có thể mang lại. Ngôi sao nhạc pop được miêu tả là một con tinh tinh trong phim, trong khi mọi người khác đều là con người. Jonno Davies đã thực hiện các chuyển động thông qua công nghệ ghi lại chuyển động và Robbie đảm nhiệm hầu hết công việc lồng tiếng.



Phát biểu với Official Charts về vị trí số 1 của mình, Robbie cho biết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ album và bộ phim. Thật vinh dự khi album thứ 15 của tôi đạt vị trí số 1 tại Anh. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả người hâm mộ, những người mà tôi không bao giờ coi thường sự ủng hộ của họ".

"Tôi rất tự hào về bộ phim Better Man, vì vậy việc album nhạc phim đạt vị trí số 1 khiến nó trở nên đặc biệt hơn nữa" - nam ca sĩ nói thêm.



(Ảnh: PA Wire)

Nhạc phim bao gồm các phiên bản cập nhật của các bản hit Rock DJ, Angels, Let Me Entertain You và Better Man của Robbie cũng như các phiên bản mới của ca khúc Relight My Fire của Take That và bài hát mới Forbidden Road của anh.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, tất cả các album phòng thu của biểu tượng nhạc pop Stoke đều đạt vị trí số một, ngoại trừ một album. Anh cũng tự hào có thêm 14 album solo đứng đầu bảng xếp hạng, bao gồm Life Thru A Lens (1997), I’ve Been Expecting You (1998) và The Heavy Entertainment Show (2016). Tuy nhiên, bất chấp thành công trên bảng xếp hạng và những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, khán giả quốc tế vẫn chưa bị thuyết phục bởi bộ phim mới này.

Sau khi phát hành, bộ phim được coi là bom tấn phòng vé tại Hoa Kỳ khi thu về 1,1 triệu USD mặc dù kinh phí là 110 triệu USD. Tuy nhiên, bộ phim đã có thành tích tốt hơn ở Anh, nhưng vẫn không như dự đoán.

Vào thứ Hai, Charts Company chính thức công bố bản cập nhật cho các bảng xếp hạng cho thấy doanh số và lượt phát trực tuyến đã diễn ra như thế nào trong suốt cuối tuần. Và tính đến thứ Sáu, nhạc phim chính thức Better Man của Robbie đang đứng đầu Bảng xếp hạng Album Thứ Hai, trước Gracie Abrams và Sabrina Carpenter.

Mặc dù Better Man không thành công ở Hoa Kỳ, Robbie đã tiết lộ rằng anh đã bắt tay vào phát hành phần tiếp theo. Nói chuyện với DJ người Úc Sean Brown, Robbie cho biết: "Có rất nhiều thứ không được đưa vào bộ phim, chỉ vì chúng tôi không thể đưa chúng vào. Không phải là tôi quá xấu hổ hay ngượng ngùng khi nói ra - có rất nhiều câu chuyện. Phải là một bộ phim dài năm giờ mới có thể đưa mọi thứ vào.

"Và hy vọng nó sẽ thành công và có Better Man 2" - Anh lạc quan nói thêm.

Trong khi đó, mùa hè này Robbie cũng chuẩn bị thực hiện chuyến lưu diễn lớn nhất của mình tại Vương quốc Anh. Nam ca sĩ đã công bố hai buổi biểu diễn tại sân vận động lớn ở London và sẽ biểu diễn một loạt các buổi biểu diễn ở Manchester.