Rộ lại đoạn clip Bảo Anh hát chênh phô tại Mỹ: Hóa ra khi ấy đang bí mật chăm con gái 2 tháng tuổi?

Tin tức về việc Bảo Anh công khai bé gái Misumi khiến khán giả không khỏi hạnh phúc cùng nữ ca sĩ. Bằng việc công khai con gái của mình, một số những tranh cãi trong giọng hát của Bảo Anh giai đoạn 1 năm đổ lại đây cũng phần nào sáng tỏ. Bởi lẽ một "mẹ bỉm" với con gái đầu lòng, với rất nhiều thứ cần phải lo lắng và chăm sóc, cũng khó bề chu toàn được mọi việc.

Nhớ lại hồi tháng 5/2023, sau 1 thời gian dài ở ẩn trước đó, Bảo Anh cho ra mắt E.P không biết nên vui hay nên buồn cùng MV chủ đề cô ấy của anh ấy . Sân khấu quảng bá đầu tiên mà Bảo Anh dành cho E.P mới nhất không phải ở Việt Nam mà là ở Mỹ, đây cũng là lần đầu cô hát live những bài hát trong album này.

Dù vậy, phiên bản live cô ấy của anh ấy đã gây nhiều tranh cãi. Từ trước đến nay, khả năng hát live của Bảo Anh khá "trồi sụt", tạo nhiều tranh luận và với lần này cũng không ngoại lệ. Nhiều khán giả sau khi nghe cô hát đã có nhận định chung rằng giọng hát bị yếu, lấy hơi không hợp lý, nhiều lần phải tránh nốt cao đến mức phải bỏ câu, nốt thấp thì có dấu hiệu chênh phô. Đặc biệt, cả 2 lần khi hát đến câu "Nhiều năm về sau tình cờ thấy nhau" , nữ ca sĩ đều bỏ qua không hát nên toàn nghe thấy tiếng audio.

Bảo Anh và lần diễn live cô ấy của anh ấy gây tranh cãi.

Màn biểu diễn khiến nhiều người cảm giác tinh thần live của Bảo Anh không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng âm thanh có vấn đề, Bảo Anh lại không đeo tai nghe in-ear để nghe rõ nhạc nên dẫn đến việc bị lệch tông.

Bảo Anh liên tục chỉ vào tai, như một thói quen khi đeo in-ear lúc trình diễn.

Sau khi trở về Việt Nam tầm khoảng 1 tháng sau màn trình diễn tại Mỹ, trả lời với truyền thông, Bảo Anh cũng đã có phản hồi về tiết mục sân khấu nói trên: "Bảo Anh cũng có xem và thấy âm thanh ở fancam thì nó sẽ ổn định hơn rất nhiều. Vì ở đó là livestream nên mọi người cũng biết chất lượng của bữa livestream thực tế thì nó sẽ hơi... Hôm đó, tôi có xem lại thì nó cũng không được giống như ở hiện trường đâu. Hiện trường âm thanh ở sân khấu đó là nơi có âm thanh hay nhất rồi. Tại vì thường ở bên Mỹ gọi là đạt được tới chất lượng âm thanh đó thì không phải số nhiều đâu.

Nhưng tôi nghĩ là do đường truyền thôi. Tôi có nghe lại ở những bản fancam thì thấy vẫn Ok, vẫn tốt. Còn mọi người thấy hôm đó Bảo Anh mệt do di chuyển hay là này kia kia nọ thì mình cũng không nên nói tới nhiều. Thật ra nó cũng chỉ là lí do thôi. Và mình nghĩ là mình cũng không nên than vãn về sức khoẻ của mình. Mình đã nhận lời đi làm, đi biểu diễn thì phải làm tốt cái phần của mình. Còn việc đường truyền hay nơi này nơi kia thì nó chỉ là cái khách quan thôi..."

Tuy nhiên, đến hiện tại khi biết tin về bé gái đầu lòng của Bảo Anh, netizen cũng hiểu được phần nào về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ khi đó. Vào khoảng thời gian Bảo Anh hát tại Mỹ (5/2023), thì bé Misumi cũng chỉ khoảng 2-3 tháng tuổi, vẫn còn rất bé. Bảo Anh khoảng thời gian ấy đã bí mật âm thầm nuôi con, vừa phải tất bật sang Mỹ để trình diễn thế nên việc ảnh hưởng đến giọng hát là điều công chúng có thể cảm thông. Đến khi khán giả hiểu ra mọi chuyện, họ lại càng thương Bảo Anh hơn!

Bé Misumi 13 tháng tuổi của Bảo Anh. Bé được rất nhiều netizen yêu mến bởi vẻ đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp.

