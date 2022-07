Reebok tiếp nối di sản dòng Classic Leather trong chiến dịch mới “Life is Classic”

Theo bà Fionna McQueen, Giám đốc cấp cao tại Reebok "Classic Leather là một trong những đôi giày thể thao vượt thời gian nhất của Reebok. Sản phẩm đã khẳng định vị thế của mình qua nhiều năm như một biểu tượng thực sự trong ngành."



Sau 40 năm kể từ ngày ra mắt, Reebok tiếp nối di sản mẫu giày Classic Leather, khai thác sâu hơn biểu tượng thời trang kinh điển này bằng bộ sưu tập mới mang hơi hướng hiện đại. Thiết kế và cách phối màu của những sản phẩm mới này mang đến sự hài hòa, dễ chịu, tôn lên cá tính người sử dụng và không bao giờ lỗi mốt.

Tuyên ngôn "Life is Classic"

Không phải một chiến dịch đơn lẻ, "Life is Classic" là một mảnh ghép trong bức tranh lớn "Life is Not a Spectator Sport" mới được nhãn hàng công bố khắp toàn cầu thời gian gần đây.

Chiến dịch lớn này gây ấn tượng bằng chuỗi câu chuyện về những nhân vật tài năng, ngập tràn sáng tạo, quyết tâm và không bao giờ quan sát cuộc sống từ bên lề. Họ đấu tranh với sự trì trệ, lựa chọn một cuộc sống đầy năng động và đạt thành công trong lĩnh vực mình lựa chọn. "Life is Not a Spectator Sport" truyền cảm hứng về việc theo đuổi đam mê, tôn vinh cá tính và trở thành những người năng động, tích cực đối với thế giới xung quanh đồng thời xây dựng ý nghĩa của sự cổ điển trong đời sống hiện đại.

Truyền tải thông điệp xuyên suốt ấy, "Life is Classic" tập trung kể về những mẫu giày da cổ điển nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thời trang cho đến hiện tại. Không chỉ có vẻ ngoài thời thượng, các mẫu giày sở hữu thiết kế và chất liệu thoải mái trong mọi vận động, tiếp sức cho bạn làm bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc sống.

Mục sở thị bộ sưu tập mới

Lấy cảm hứng từ phong cách chạy bộ những năm 80, Classic Leather là một phần biểu tượng của di sản Reebok. Những đôi giày Classic Leather trong BST Make It Yours và 1983 Vintage thuộc top những mẫu giày sneakers được săn lùng nhiều nhất của nhà Reebok bởi bề ngoài vừa tôn vinh giá trị cổ điển, vừa mang hơi hướng hiện đại, tinh tế.

Đặc biệt là khả năng kết hợp tuyệt vời với mọi trang phục như jeans, joggers hay váy giúp người mang thỏa sức xây dựng phong cách cá nhân từ cổ điển, đơn giản, sang trọng cho đến cá tính, phá cách.

Lý Thành Cơ phối giày Classic Leather với trang phục hơi hướng truyền thống

Classic Leather "cân đẹp" outfit khoẻ khoắn, năng động của S.T Sơn Thạch

Nét phá cách của Cara khi phối sneaker với blazer và mũ lưỡi trai

Điểm đặc biệt ở chất liệu của mẫu sneakers này là phần trên bằng da mềm và cao cấp, phần đệm giữa EVA êm nhẹ và đế ngoài bằng cao su bền bỉ, phù hợp với nhiều bề mặt di chuyển. Tất cả mang đến cảm giác thoải mái, chống sốc, nâng đỡ bàn chân suốt cả ngày dài vận động.

Trong các dòng sản phẩm, Classic Leather 1983 Vintage được đánh giá cổ điển nhất nhờ màu sắc lấy cảm hứng từ mẫu Classic Leather đầu tiên ra mắt. Sản phẩm có lớp lót bằng vải terry truyền thống kết hợp với phần trên bằng da pegasus mềm mại, mịn màng và phần đế ngoài cao su có độ bám cực tốt.

Classic Leather trong BST Xuân Hè 2022 Make it Yours là một mẫu giày trắng hoàn toàn, giúp bạn thỏa sức "mix, match" sáng tạo nên phong cách riêng của mình từ sang trọng đến cá tính, phù hợp với mọi hoàn cảnh như hẹn hò, đi chơi với bạn bè hay đi làm. Hãy để Make it Yours đồng hành với bạn mọi lúc mọi nơi để viết lên câu chuyện của chính mình.

Danh xưng "Best All-Purpose sneakerss" (giày thể thao đa năng tốt nhất) hay "Best White sneakerss for All Occasions" (Giày thể thao trắng phù hợp nhất với mọi hoàn cảnh) hoàn toàn xứng đáng với Classic Leather từ Reebok. Ngay lúc này, bạn có thể nhanh chóng sở hữu những đôi giày mang tính cổ điển huyền thoại, truyền cảm hứng tích cực và vô cùng tiện dụng tại các kênh mua sắm đa dạng của Reebok Việt Nam.

