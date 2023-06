Red Velvet gặp sự cố khi chạy tour: Các thành viên có vấn đề sức khỏe, nhiều show bị hủy

Tháng 4/2023, Red Velvet khởi động chuỗi tour R to V ngay thời điểm tình hình SM rối ren vì tranh giành quyền lực. Tính đến hiện tại, nhóm đã hoàn thành những đêm diễn cuối của R to V châu Âu và sẽ tiếp tục chặng tour mới. Nhìn lại hành trình đã qua, nhiều fan rùng mình và không khỏi xót xa vì những sự cố không may Red Velvet gặp phải. Chỉ trong một thời gian ngắn, các thành viên Red Velvet liên tục gặp vấn đề sức khoẻ, show bị huỷ và còn nhiều điều xui xẻo hơn thế.

Các thành viên liên tục có vấn đề sức khoẻ

Ngày 29/4, khi Red Velvet thực hiện lịch trình tour tại Singapore, SM đã thông báo Joy phải tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khoẻ. Do đó, cô không thể cùng các thành viên tham gia các buổi biểu diễn. Red Velvet đã phải tiến hành thu âm, tập luyện lại từ đầu và tiếp tục tour diễn đầu tiên của nhóm sau gần 4 năm với đội hình thiếu vắng Joy.

Joy tạm ngừng hoạt động từ cuối tháng 4 vì lý do sức khoẻ

Không lâu sau khi Joy thông báo rút khỏi lịch trình tour thì giữa tháng 5, Wendy dương tính với Covid-19. Do đó, Red Velvet lỡ hẹn với fan Thái Lan. Là main vocal của Red Velvet, việc mắc bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường hô hấp làm fan cực kì lo lắng cho Wendy.

Là main vocal của Red Velvet, việc nhiễm bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường hô hấp làm fan lo lắng cho Wendy

Tiếp đến, trong concert R to V tại Berlin đầu tháng 6, Yeri phải biểu diễn với cánh tay bó bột. Trước đó, cô nàng em út không may bị kẹp tay trên xe ô tô và đã phải vào trung tâm y tế gần nhất để sơ cứu. Ngay trong chuyến bay đến Berlin để tổ chức concert, chị cả Irene cũng gặp vấn đề sức khoẻ, thậm chí phải thở oxy. Dù tình trạng sức khoẻ không tốt, 4 cô gái vẫn cố gắng gìn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, hoàn thành tốt show diễn.

Yeri bị chấn thương ở cổ tay

Irene và Yeri trong buổi diễn tại Berlin đều gặp vấn đề sức khoẻ

Các show diễn bị huỷ

Liên quan đến việc Wendy dương tính với Covid-19 hồi tháng 5, theo đó SM đã hoãn 2 đêm R to V tại Thái vô thời hạn. Mới đây, công ty thông báo huỷ show này. Theo đó, Red Velvet lại lỡ hẹn với fan Thái Lan.

Tin xấu vẫn chưa dứt khi sân khấu cuối của Red Velvet tại trời Âu - lễ hội âm nhạc PRIMAVERA SOUND tại Madrid cũng bất ngờ bị huỷ bỏ do thời tiết xấu. Trước đó, Red Velvet đã hạ cánh tại sân bay chuẩn bị cho buổi diễn.

Lễ hội âm nhạc PRIMAVERA SOUND tại Madrid có sự góp mặt của Red Velvet bị huỷ vì lý do thời tiết

Fan cuồng theo dõi, không được dự show Beyoncé

Ngoài ra, những câu chuyện bên lề tour xảy đến với Red Velvet cũng không suôn sẻ. Red Velvet hoảng sợ khi liên tiếp gặp fan cuồng "theo đuôi", thuê cùng khách sạn, hỏi thăm số phòng của các thành viên, lẻn vào trong thang máy một mình cùng với Irene, chụp lén ảnh Seulgi mới về,... Những hình ảnh này bị đẩy lên MXH khiến fan không khỏi bất bình.

Seulgi và Irene bị fan cuồng bám theo

Trước khi bắt đầu chặng tour châu Âu, Red Velvet có phen "dở khóc dở người" khi mua vé dự show thần tượng Beyoncé. Seulgi chia sẻ rằng không thể tham gia vì vé có vấn, cô mua 3 vé cho bản thân, chị cả Irene và quản lý, nhưng chỉ có 2 vé được vào. Vốn dĩ Seulgi và Irene vào trong nhưng lại quay ra xử lý vé cho quản lý. Tuy nhiên, luật show là đã check-in nếu quay ra sẽ không được vào lại lần 2, do đó Seulgi và Irene đã bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng chỉ có Wendy được tận hưởng sân khấu tuyệt vời của Beyoncé.