Rẻ tiền nhưng thứ quả mát rượi này lại là "serum tự nhiên" tái sinh làn da khô sạm

Trong vô vàn loại trái cây nhiệt đới, thanh long thường bị xếp vào danh sách những món ăn "lành lành", nhạt vị, và ít được đánh giá cao về mặt dưỡng da. Thế nhưng, thực tế, loại quả có mức giá "hạt dẻ" này lại chính là một trong những "serum tự nhiên" hiệu quả dành riêng cho những làn da khô sạm, thiếu sức sống - nếu biết cách tận dụng.

Điều làm nên sức mạnh của thanh long trong việc chăm sóc da chính là hàm lượng nước và chất chống oxy hóa dồi dào. Với hơn 90% thành phần là nước, thanh long trở thành "ngân hàng độ ẩm" tự nhiên giúp cấp nước tức thì cho làn da đang khô căng, bong tróc. Khi cơ thể được bổ sung đủ nước từ thực phẩm, làn da cũng từ đó trở nên căng mọng, mềm mại và đều màu hơn. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng hay khi bạn phải ngồi điều hòa cả ngày, một chén thanh long mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cấp ẩm từ bên trong vô cùng hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở khả năng cấp nước, thanh long còn chứa một lượng lớn vitamin C - một thành phần không thể thiếu nếu bạn đang theo đuổi làn da sáng khỏe. Vitamin C trong thanh long giúp làm mờ các đốm nâu, giảm thiểu tình trạng xỉn màu do tác động của tia UV, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen - loại protein "vàng" giữ cho da luôn săn chắc và đàn hồi. Thêm vào đó, lượng betacyanin - sắc tố chống oxy hóa có trong phần thịt đỏ của thanh long cũng góp phần ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa sớm.

Một điểm cộng cực lớn khác cho thanh long chính là khả năng làm dịu và kháng viêm tự nhiên. Đối với những ai đang gặp tình trạng mụn viêm nhẹ, da kích ứng hoặc mẩn đỏ do thời tiết, thanh long là "bài thuốc" đơn giản mà dịu nhẹ. Thậm chí, nhiều tín đồ làm đẹp còn nghiền thanh long đỏ để đắp mặt như một dạng mặt nạ cấp ẩm và làm dịu da tức thì nhờ vào kết cấu gel mát, lành tính và không gây bí da.

Tất nhiên, để tối ưu hiệu quả, việc ăn thanh long đúng cách cũng rất quan trọng. Tốt nhất là nên ăn vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, khi cơ thể cần một nguồn vitamin và chất chống oxy hóa nhẹ nhàng. Có thể ăn trực tiếp, xay sinh tố kết hợp cùng sữa hạt hoặc sữa chua Hy Lạp để tăng thêm lợi khuẩn cho đường ruột, từ đó giúp da khỏe lên từ hệ tiêu hóa. Với những ai muốn giảm cân mà vẫn muốn da đẹp, thanh long cũng là lựa chọn cực kỳ lý tưởng nhờ lượng calo thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu.