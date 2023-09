Rating Cuộc Chiến Sinh Tồn thấp kỷ lục, kịch bản quá ảo và kinh hoàng khiến netizen phát ngán

Cuộc Chiến Sinh Tồn tập 5 mở đầu với phiên tòa xét xử của Lee Hwi So - bố nuôi Da Mi. Anh bị tuyên án tử hình, dù ra sức kêu oan nhưng không ai quan tâm. Khi vào tù, chỉ với một chiếc bàn chải đánh răng, Hwi So nuôi tham vọng vượt ngục. Sau đó anh liên tục gây sự trong tù, bị hội của Kang Ki Tak lôi vào bếp đánh đập dã man, kết quả là phải nhập viện gấp.

Tại bệnh viện, sau khi được băng bó kín mặt, người thay Hwi So trở lại trong tù, ngạc nhiên thay lại là... chủ tịch Bang. Trước đó ai nấy hả hê vì tin chủ tịch Bang đã chết nhưng thực tế, ông chỉ bị thương nặng và sống ẩn mình suốt thời gian qua, chờ thời cơ sai Kang Ki Tak đưa Lee Hwi So ra tù. Trong tù, chủ tịch Bang giao lại toàn bộ tài sản cho Kang Ki Tak, nhờ Ki Tak giúp mình hỗ trợ Lee Hwi So trả thù còn bản thân coi như đã trả nợ xong cho bố nuôi Da Mi và sẽ ở trong tù chờ ngày chết.

Cùng lúc này, ở thế giới bên ngoài cánh cửa nhà tù, Mo Ne đã ra mắt bộ phim đầu tiên, trở thành cái tên nổi đình đám, cực kỳ đắt show quảng cáo. Cô cùng hội những người có liên quan đến án mạng của Da Mi tụ tập đông đủ để vui chơi, ăn mừng mà không biết bản thân bị Matthew Lee (Uhm Ki Joon) theo dõi từ trên cao. Và chính xác, Matthew Lee chính là Lee Hwi Soo, anh hiểu nỗi lòng của chủ tịch Bang, người đã thay mình ở trong phòng biệt giam suốt 5 năm qua và quyết tâm bằng mọi giá sẽ báo thù.

Ngày giỗ của Da Mi (dù chưa biết Da Mi đã chết thật hay chưa) cũng là lúc Kang Ki Tak ra tù, cùng Matthew Lee bắt đầu hành trình báo thù. Lúc này, Matthew đã là chủ của Tikitaka, một công ty lớn đứng sau dự án quảng cáo lớn mà Mo Ne đang làm. Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) luôn muốn biết Matthew là ai, khao khát có được sự hậu thuẫn từ Tikitaka với số vốn lên tới 1000 tỷ won. Ra Hee không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị Matthew theo dõi từ xa.

Mo Ne bị cô giáo cũ đe dọa, cô ta nắm trong tay bí mật của Mo Ne và yêu cầu học trò cũ giúp con gái mình có vai diễn. Chuyện mình từng sinh con, mối quan hệ với Da Mi bị khui lại khiến Mo Ne gần như phát điên, cô còn tưởng tượng ra hình ảnh hồn ma Da Mi trở về báo thù mình. Không chỉ vậy, Mo Ne còn bị Cha Joo Ran - người từng khám thai cho mình đến tìm gặp và đe dọa. Cùng lúc này, Joo Yong Joo hoảng loạn khi phát hiện ra người rất giống Da Mi bất ngờ xuất hiện. Hắn ta cũng tìm tới đe dọa và muốn "chiếm đoạt" Mo Ne nhưng bị Min Do Hyuk đánh cho thừa sống thiếu chết.

Đêm đó, bữa tiệc của Mo Ne và người hâm mộ được diễn ra, tất cả có 33 người thì 29 người có liên quan đến vụ án Da Mi. Joo Yong Joo vì cay cú vụ trước đó nên đã làm loạn ở bữa tiệc, kết quả là bị tất cả những người còn lại nhấn nước, giết chết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Matthew Lee bởi Joo Yong Joo vốn là chủ của kênh Nét chữ màu đỏ, từng livestream vụ của Da Mi, khiến Da Mi bị dư luận công kích thậm tệ.

Sau khi Yong Joo chết, 23 người còn lại cùng đồng nhất ý kiến phi tang xác. Họ đưa thi thể của Yong Joo lên tàu đi ra biển mà không biết rằng, nhất cử nhất động đều bị Matthew theo dõi. Matthew bơm một loại khí độc lên tàu, khiến cho tất cả bị phấn khích, liên tục ăn uống và gặp ảo giác, thấy "thiên đường" ở trên đảo. Trong lúc đám người đang điên cuồng với ảo giác thì chiếc tàu của họ đã... trôi đi mất. Khi phát hiện ra, họ quyết định đem thi thể của Yong Joo đi giấu vào trong động để đợi tàu mới tới đón. Tại đây, họ bị dơi tấn công, sau đó là núi lở, quân số sụt giảm đi khá nhiều. Chưa kịp định thần, điện thoại của họ lại đồng loạt mất sóng, sau đó bị lợn rừng tấn công. Sau khi thoát được đám lợn rừng, số người còn lại tụ tập ở một vùng đất có rất nhiều đóa hoa khổng lồ phát sáng, một người ngửi mùi hoa và chết ngay tại chỗ. Cuối tập phim, một người đàn ông che kín mặt xuất hiện, ai cũng hi vọng đó là đội cứu hộ đến giải cứu mình.

Đúng như thông báo ban đầu về việc tập 5 được gắn mác 19+, có quá nhiều sự chết chóc, những chi tiết kinh hoàng, bạo lực xuất hiện ở tập này. Thêm vào đó nội dung tập phim cũng bị cho là quá ''ảo'', như thể Matthew có ''phép thuật''. Từ phim chính kịch, Cuộc Chiến Sinh Tồn chuyển hẳn sang dòng phim khoa học viễn tưởng chỉ trong một tập. Rating tập này cũng vì thế mà giảm sâu xuống con số 5,6%, thấp nhất trong hành trình lên sóng.

Nhận xét của khán giả sau tập 5

Nguồn ảnh: SBS