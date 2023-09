Cuộc Chiến Sinh Tồn: Dân tình "đẩy thuyền" một cặp đôi, cầu mong phim có loveline

Thời điểm hiện tại, Cuộc Chiến Sinh Tồn đang gây sốt màn ảnh Hàn nhờ nội dung cực kỳ kịch tính, nặng đô với những cú plot-twist khó ngờ. Trong 4 tập đầu tiên, các nhân vật chính diện bị hãm hại, để rồi phải chịu nhiều bi kịch đau đớn đến tột cùng.

Sau những gì đã chứng kiến, khán giả đang rất trông chờ vào màn báo thù của phe chính diện. Song song với đó, một số người còn mong mỏi giữa hai nhân vật Bang Da Mi và Min Do Hyuk (Lee Joon) sẽ xuất hiện loveline.

Một số khán giả muốn Min Do Hyuk và Bang Da Mi yêu nhau. Thế nhưng, khả năng kịch bản này trở thành sự thực không quá cao.

Một vài bình luận của khán giả: - Tự dưng xem thấy cũng đẹp đôi. - Đẹp đôi phết, nhưng không biết sau ông này có chuyển sang làm phản diện không nữa. - Chị này chết rồi đúng không ạ, huhu. Vậy là bể thuyền mất rồi. - Hy vọng phim sẽ có một chút loveline nhỏ nhoi. - Ai chung thuyền không ạ? Nguồn: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn

Min Do Hyuk là một trong số ít người quan tâm tới Bang Da Mi.

Một trong những lý do khiến dân tình "đẩy thuyền" cho Min Do Hyuk và Bang Da Mi, đó là vì hai người trông thực sự rất đẹp đôi. Quan trọng hơn, lúc Bang Da Mi bị vu khống và phải chịu vô số lời miệt thị, Min Do Hyuk là một trong số ít nhân vật quan tâm tới cô. Tuy nhiên, ở một bộ phim như "Cuộc chiến sinh tồn", khả năng Min Do Hyuk và Bang Da Mi đến với nhau có lẽ không quá cao.

Nói thêm về 2 nhân vật, hiện tại Bang Da Mi đã mất tích và chưa rõ sống chết. Trong khi đó, Min Do Hyuk lại hiểu nhầm rằng mẹ cùng với em trai mình chết oan là do bà Park Nan Young (mẹ nuôi của Bang Da Mi) phóng hỏa tự sát. Đáng nói hơn, anh ta còn đang bị đánh lừa bởi bộ mặt dối trá của Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon).

Bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.