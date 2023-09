Phim Hàn gây sốc nhất hiện nay tiếp tục tăng rating mạnh mẽ, netizen choáng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng

Sau những tranh cãi ở hai tập đầu, Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape of The Seven: War for Survival) tiếp tục khiến người xem "choáng" bởi loạt tình tiết gây bất ngờ ở tập 3. Tập này chủ yếu xoay quanh cuộc trốn chạy, cố gắng tự cứu bản thân của Da Mi (Jung La El) và những người ra tay giúp đỡ cô.

Cụ thể ở tập phim này, Da Mi nhận ra bộ mặt thật của mẹ ruột và quyết định về nhà bố mẹ nuôi, kể hết những chuyện mà mình phải trải qua ở nhà mới. Hai bố con cũng quyết định tới trường để làm sáng tỏ việc Da Mi không hề có bầu hay sinh con. Thế nhưng hai người không mang theo bằng chứng gì và bị hội phụ huynh chặn đường, xảy ra xô xát. Trong khi Da Mi vào được trong trường, vạch mặt Mo Ne (Lee Yoo Bi) nhưng không ai tin thì bố cô bị các sinh viên (bố nuôi Da Mi là giảng viên đại học) yêu cầu nghỉ việc, bị cảnh sát bắt vì gây gổ đánh nhau. Phía cảnh sát thậm chí còn dàn dựng một vở kịch, biến bố Da Mi trở thành kẻ nghiện chất cấm và thả ông khi ông đang trong trạng thái vật vờ vì bị ép dùng thuốc.

Da Mi bị tấn công ở cổng trường ngay khi vừa bị đuổi học. Cùng lúc này Min Do Hyuk (Lee Joon) đã xuất hiện và cứu cô đi. Do Hyuk muốn sửa chữa lỗi lầm vì trước đó, anh ta đã bị Mo Ne dắt mũi, tới trường làm loạn khiến Da Mi bị hiểu lầm. Cùng lúc này, chủ tịch Bang Chil Sung bất ngờ chuyển hướng, muốn cứu Da Mi vì với ông, Da Mi lúc này là máu mủ duy nhất của mình. Ông cũng nhận ra tình cảm của Da Mi khi thấy cô bé giữ cẩn thận tờ tiền mà ông cho cùng dòng ghi chú: "khoản tiền trợ cấp đầu tiên từ ông nội".

Do Hyuk trong khi đưa Da Mi đến chỗ ông nội thì bị người của Yang Jin Mo vây bắt. Cô bé may mắn chạy đi được và quyết định cầu cứu Trung tâm trợ giúp nạn nhân tội phạm mạng. Sau đó, một loạt tin nhắn của Da Mi được gửi tới những người có liên quan, tất cả đều chung một nội dung là hẹn mọi người tới cùng một địa điểm. Tối đó, tại địa điểm đã hẹn, Da Mi phát trực tiếp cảnh tượng mình... vạch mặt bố nuôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Da Mi cho rằng mình bị bố nuôi lạm dụng và đang cố gắng để cầu cứu. Chỉ vài giây sau, cô kêu cứu, xin bố đừng giết mình và bị bắn gục ngay tại chỗ. Mọi người nghe được tiếng súng và chạy tới hiện trường thì chỉ thấy mình bố nuôi Da Mi đang nằm cạnh cây súng trong trạng thái say thuốc. Ngay lập tức, ông trở thành tội phạm giết người.

Cuối tập phim là quyết tâm báo thù của chủ tịch Bang. Ông nhận được lời cầu cứu từ mẹ nuôi Da Mi và biết rằng bố - mẹ nuôi đã xăm một vết sẹo lên người để Da Mi không tự ti khi bản thân có một vết sẹo do mổ tim. Khi thấy bố nuôi Da Mi thực sự có vết sẹo đó, chủ tịch Bang nhận ra cháu gái mình đang bị rất nhiều người hãm hại. Ông quyết tâm bằng mọi giá đòi lại công bằng cho Da Mi.

Tập phim này không nhiều những tình huống gây sốc như hai tập đầu nhưng lại có một cảnh tượng khiến người xem hoang mang cực độ. Đó là khi Da Mi bất ngờ chuyển hướng, cho rằng bố nuôi đã hại đời mình và sau đó là cảnh tượng kinh hoàng. Không ai biết điều gì thực sự xảy ra giữa Da Mi và bố, cũng chẳng ai rõ Da Mi có thực sự chết hay không. Quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ ở tập 3 khiến người xem vô cùng hoang mang. Cũng ở tập này, rating phim có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 6,1% lên 6,7%, đánh dấu kỷ lục cá nhân mới cho bộ phim.

