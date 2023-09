Xuất hiện "cây hài" mới nổi phủ sóng phim Hàn 2023, gương mặt cực duyên khiến netizen nhìn qua là nhớ

Phim Hàn 2023 chứng kiến màn ra mắt của hàng loạt tân binh trẻ đẹp, diễn xuất ổn áp. Trong số đó có cái tên Uhm Ji Yoon, một gương mặt tuy không thuộc hàng mỹ nhân nhưng lại ghi dấu ấn đậm nét bởi gương mặt đậm chất giải trí.

Sinh năm 1996, Uhm Ji Yoon từng hoạt động với vai trò một YouTuber, diễn viên hài. Phải tới năm 2023, cô mới chính thức chuyển hướng sang đóng phim và lập tức góp mặt trong hàng loạt dự án lớn.

Uhm Ji Yoon là một tân binh màn ảnh

Bộ phim đầu tiên trong năm nay của sao nữ họ Uhm là Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2. Trong phim, cô chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhưng lại là khởi nguồn cho sự xuất hiện của một thợ săn quỷ mới. Cụ thể nhân vật của cô là Su Min - người đã quen biết Jeok Bong trên mạng và quyết định tới gặp mặt trực tiếp.

Tại buổi hẹn đầu tiên cũng là cuối cùng, Su Min sốc nặng vì Jeok Bong khác xa trên ảnh lại còn rất vô duyên, ngờ nghệch. Ngay lập tức Su Min bỏ về và trong lúc qua đường thì bị một chiếc xe tải lao tới suýt đâm trúng. Jeok Bong không ngần ngại lao ra cứu Su Min một mạng, chính việc này đã khiến anh trở thành người săn quỷ. Vai diễn ngắn ngủi này mang đến tiếng cười cho khán giả bởi Uhm Ji Yoon rất đáng yêu, biểu cảm hài hước lại vô cùng linh hoạt.

Uhm Ji Yoon ở hậu trường Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2. Ảnh: tvN

Bộ phim thứ hai của Uhm Ji Yoon là Đừng Nói Dối Em. Trong phim, cô vào vai Hwang Cho Rok, chủ một quán ăn, vô cùng ngưỡng mộ và nỗ lực theo đuổi nhạc sĩ Do Ha (Minhyun). Dĩ nhiên sự nỗ lực của Cho Rok không mang tới thành quả tốt đẹp khi trái tim Do Ha đã có chủ. So với vai diễn trước, lần này Uhm Ji Yoon lên hình nhiều hơn, tiếp tục gây cười và cũng khoe trọn khả năng diễn xuất rất ấn tượng của mình.

Uhm Ji Yoon ở Đừng Nói Dối Em. Ảnh: tvN

Hiện tại, Uhm Ji Yoon tiếp tục tái xuất trong bộ phim đình đám Cuộc Chiến Sinh Tồn. Trong phim, cô vào vai Yoo Jin - một chị đại học đường, chuyên bắt nạt, trấn lột các bạn học. Tuy nhiên Yoo Jin lại nhún nhường trước Mo Ne (Lee Yoo Bi) vì Mo Ne có nhiều tiền. Cô ta tiếp tay cho Mo Ne trong những hành vi gian lận, hãm hại bạn bè. Khác với hai bộ phim trước, lần này vai diễn của Uhm Ji Yoon tuy vẫn mang màu sắc hài hước nhưng lại khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Hiện Cuộc Chiến Sinh Tồn đang được rất nhiều khán giả quan tâm và đây có thể là một bước nhảy vọt trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên trẻ.