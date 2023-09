Phim Hàn hot nhất hiện tại đứng trước nguy cơ bị cấm chiếu: Nhận hàng loạt khiếu nại vì nội dung quá tiêu cực

Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) sau khi lên sóng hai tập đầu thì ngay lập tức vấp phải vô số những lời chỉ trích từ người xem vì câu chuyện phi thực tế được miêu tả một cách quá khích.

Trong một báo cáo độc quyền được trang Star News của Hàn Quốc trích dẫn, Ủy ban An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã nhận được tổng cộng 8 đơn khiếu nại liên quan đến nội dung trong Cuộc Chiến Sinh Tồn tập 1 và 2. Nội dung cụ thể của đơn phản đối không được tiết lộ nhưng điểm nổi bật trong đó là những câu chuyện mang tính khiêu khích quá mức của tác phẩm. Do đó, Ủy ban Quốc phòng sẽ có kế hoạch xem xét nội dung khiếu nại dân sự được đệ trình và quyết định về số phận của Cuộc Chiến Sinh Tồn.

Cuộc Chiến Sinh Tồn hai tập đầu bị cho là có nhiều tình tiết quá tiêu cực - Ảnh: SBS

Cuộc Chiến Sinh Tồn tập 1 - 2 có một số tình tiết bị cho là quá bạo lực, chứa yếu tố lạm dụng trẻ em, không phù hợp với một chương trình chiếu trên đài công cộng không trả phí. Nhân vật Bang Da Mi do Jung La El thủ vai sau khi nhận lại mẹ ruột là Ra Hee (Hwang Jung Eum) thì đã trở thành quân cờ trong ván cờ thăng tiến của mẹ. Ra Hee bắt Da Mi phải ghi điểm trong mắt ông nội, ngửa tay xin tiền từ ông để mẹ đầu tư làm phim. Liên tiếp trong hai tập đầu, Da Mi bị mẹ đánh đập tàn nhẫn tới hai lần, một lần ngất ngay tại chỗ, vô số lần bị quát tháo, còn phải dầm mưa xin ông cho tiền trong khi bản thân bị bệnh tim.

Nhân vật Da Mi bị bạo hành bởi chính mẹ ruột - Ảnh: SBS

Tình tiết này, cộng thêm việc cô bé Da Mi bị người bạn của mình - Mo Ne - lợi dụng, hãm hại khiến làn sóng phẫn nộ từ một bộ phận khán giả tăng lên đỉnh điểm. Ngoài ra tình tiết Mo Ne lén có bầu và sinh con tại trường cũng gây tranh cãi, dù trên thực tế, nhân vật này không còn ở độ tuổi vị thành niên.

Nhân vật Mo Ne làm tăng sự phẫn nộ của người xem - Ảnh: SBS

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng lo ngại cho số phận của Cuộc Chiến Sinh Tồn, liệu cứ với cái đà này, phim có thuận lợi lên sóng những tập tiếp theo nữa hay không?

Nguồn: Star News