Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Loạt bằng chứng tố cáo An Nhiên ngoại tình, bắt Nghĩa "đổ vỏ"

Trạm cứu hộ trái tim vẫn tiếp tục tạo ra nhiều "drama" mới. Trong tập 29 của phim lên sóng tối qua, An Nhiên khiến người xem đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cô và Việt - tay bác sĩ nha khoa tự nhận là bạn của An Nhiên.

Nhờ lời khuyên của Việt, An Nhiên đã thành công trong việc trói buộc Nghĩa bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn. Lúc này, Việt càng nhiệt tình hơn trong việc giục An Nhiên góp vốn đầu tư vào spa với mình. Theo Việt, nếu An Nhiên ra nước ngoài khi cô cũng nên có phương án dự phòng ở Việt Nam. Hơn nữa, nếu chuyện với Nghĩa gặp trục trặc thì cô cũng có một đường lui an toàn.

Khi An Nhiên đang ở cạnh Việt thì nghe tin con trai gặp chuyện ở trường. Việt cũng rất sốt sắng đi tới thăm bé Gôn. Thậm chí, anh ta còn mãi "thập thò" ở ngoài cửa dù đã bị An Nhiên đuổi về. Chờ Nghĩa đi khỏi, Việt đã vào thăm và cho Gôn quà. Tuy nhiên khi đưa Gôn ra khỏi viện, An Nhiên lại nói dối Nghĩa rằng đây là quà của người khác tặng.

Ở một tình tiết khác, lúc An Nhiên và Nghĩa đang bàn nhau về chuyện bác sĩ nước ngoài muốn thu mua Lan Hà, An Nhiên nói rằng mình không có cơ hội ra ngoài để mà quen ai đó người nước ngoài. Nghe vậy, Nghĩa nói: "Thì quen Việt!". Có tật giật mình, An Nhiên bị sốc, tưởng rằng Nghĩa đã phát hiện chuyện của mình và Việt. Tuy nhiên, ý của Nghĩa đơn giản là nếu không quen người nước ngoài thì quen đàn ông Việt Nam.

Phản ứng sợ hãi của An Nhiên khiến người xem cho rằng, mối quan hệ của An Nhiên và Việt không phải dạng vừa. Thậm chí, dường như họ đã có mối thâm tình nhiều năm. Chính Việt thừa nhận anh ta từng dạy An Nhiên xem tử vi. Ở tập này, Việt cũng kể rằng anh ta không hề yêu thương vợ mình nhưng lại không bỏ được vợ vì bị cô ta nắm hết tài chính.

Cũng phải nhìn vào thực tế, Nghĩa đã từng lấy vợ, sống hạnh phúc với người phụ nữ khác. An Nhiên hẳn không phải "thánh nữ" để bao nhiêu năm an phận thủ thường, một mình nuôi con chờ ngày xây nghiệp lớn. Nhưng liệu rằng cô ta có đến mức bắt Nghĩa "đổ vỏ", liệu Gôn có phải là con trai Việt như khán giả dự đoán? Càng xem, thì khán giả càng có dự cảm rằng dự đoán này là chính xác.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.