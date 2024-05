Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 29: Nghĩa bị cả mẹ ruột và vợ mới cưới phản bội, khán giả hả hê “nghiệp quật kẻ bất nghĩa”

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim, sau khi An Nhiên và Nghĩa đăng ký kết hôn, ekip dần hé lộ mối quan hệ giữa tiểu tam và tay bác sĩ nha khoa Việt. Người này liên tục rủ rê An Nhiên mang tiền của Nghĩa đi đầu tư vào dự án riêng của hắn, lấy lý do rằng cô nên có phương án đề phòng chồng mới cưới thay lòng.

Đúng lúc đó, bé Gôn gặp tai nạn ở trường và phải đưa đi cấp cứu. Việt và An Nhiên sau đó vội vàng tới bệnh viện. Tay bác sĩ còn hỏi: "Con sao rồi em? Có việc gì thì gọi anh nhé". Tình tiết này khiến nhiều người nghi ngờ bé Gôn là con đẻ của Việt chứ không phải của Nghĩa. Dù thế nào đi nữa, nam chính có vẻ như đã bị An Nhiên lừa dối điều gì đó suốt nhiều năm qua.

Khán giả nghi ngờ bé Gôn thực chất là con của An Nhiên và Việt.

Trong một diễn biến khác, bà Xinh mẹ anh thì lại đau đáu chuyện Ngân Hà đang mang thai cháu nội mình. Bà nói với Nghĩa không muốn ra nước ngoài, đòi con trai mua lại căn nhà cũ để trả lại cho nữ chính. Tuy nhiên, nam chính nổi giận và không đồng ý.

Sau khi Nghĩa và An Nhiên kết hôn, Vũ tìm cách chinh phục Ngân Hà, còn mua thuốc bổ tặng cô. Nữ chính biết ơn nhưng vẫn không muốn mối quan hệ giữa 2 người tiến triển vì đang tập trung lo chuyện của gia đình. Cùng lúc này, Vũ giới thiệu một người quen cũ của, cho rằng nhân vật này có thể giúp Ngân Hà trong giai đoạn khó khăn này. Kế hoạch bất thành, bà Xinh tìm đến con dâu cũ và đề nghị sẽ đứng ra làm chứng giúp gia đình nữ chính.



Bà Xinh hứa với Ngân Hà sẽ đứng ra làm chứng, chống lại con trai ruột của mình.

Cùng lúc đó, Nghĩa tìm cách bán công ty Lan Hà nhưng liên tục bị ép giá. Bất ngờ, một bác sĩ ngoại quốc tìm đến và đưa ra một đề nghị hỏi mua. Tuy nhiên, nhiều khán giả đặt giả thuyết đây chính là nhân vật mà Việt giới thiệu để giúp Ngân Hà.



Một số bình luận của khán giả về tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Nghiệp sắp quật kẻ bất nghĩa rồi. - Hành động này cho biết Gôn không phải con của Nghĩa. Sướng ghê! - Nghĩa nuôi con tu hú rồi. - Giờ mới bắt đầu có cái để xem đây! - Ham hố đăng ký kết hôn làm gì rồi mấy hôm nữa lại ra tòa. Quá đáng đời ông Nghĩa. Toan tính cho lắm vào rồi đi đổ vỏ. - Bà Xinh đã đồng ý làm chứng rồi thì tập sau đừng lật mặt nha.





https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-29-nghia-bi-ca-me-ruot-va-vo-moi-cuoi-phan-boi-khan-gia-ha-he-nghiep-quat-ke-bat-nghia-20240514235033693.chn