Karik là rapper được biết tới qua nhiều ca khúc như Hai thế giới, Bạn đời, Chay... Tại chương trình Rap Việt, Karik để lại ấn tượng với vai trò là huấn luyện viên. Anh cũng là một trong những rapper đầu tiên thoát khỏi underground, bước chân vào showbiz.

Vào cuối năm 2025, nam rapper bị chấn thương đầu gối nặng, đứt dây chằng chéo trước khi tham gia Anh trai say hi. Mới đây, hình ảnh Karik ở trong bệnh viện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết anh đi thực hiện phẫu thuật dây chằng ở chân.

Khi tới bệnh viện, nam rapper còn mang theo gối và chăn mà các fan ký tặng ở concert Anh trai say hi. Mẹ nam ca sĩ cũng ở bệnh viện chăm con trai với một chiếc chăn in hình Karik. Trên mạng xã hội, Karik đều đặn cập nhật hình ảnh mới của bản thân. Các khán giả cũng gửi lời chúc, mong nam rapper sớm lấy lại sức khỏe.

Rapper Karik nhập viện để phẫu thuật sau khi gặp sự cố đứt dây chằng chéo trước. Ảnh: Karik

Khi tới bệnh viện, nam rapper còn mang theo gối và chăn được các fan ký tặng ở concert Anh trai say hi. Ảnh: Tổng hợp

Nhiều netizen đã gửi lời động viên và chúc sức khỏe tới nam rapper. Ảnh: Tổng hợp

Tại Anh trai say hi, dù bị chấn thương nhưng Karik vẫn tham gia dance battle. Chia sẻ về điều này, anh cho hay: "Khi đã đi thi thì ai cũng như ai, không chỉ riêng mình gặp vấn đề. Tất cả anh em đều đã rất cố gắng... nên tại sao mình phải yếu đuối, mình phải ráng hết sức cống hiến cho chương trình và khán giả, mang đến một tiết mục hay".

Vào tháng 4/2021, Karik từng bị vấp vào loa khi đang biểu diễn và ngã xuống khán đài tại một sự kiện. Khi đó, nam rapper được đưa vào hậu trường kiểm tra vết thương. Dù gặp sự cố đau đớn, đi khập khiễng, Karik vẫn cố gắng thể hiện thêm 2 bản rap khác trên sân khấu. Trở về từ bệnh viện, Karik từng đăng tải bệnh án gây lo lắng: "Dập xương mâm chày ngoài, chỏm xương mác phải và bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước".

Vào cuối năm 2025, nam rapper bị chấn thương đầu gối nặng, đứt dây chằng chéo trước khi tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FBNV

Anh từng bị sự cố ngã từ trên sân khấu khi đang biểu diễn ở một sự kiện. Ảnh: Tổng hợp

Khoảng 5 ngày trước, Karik bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Một số cư dân mạng đã soi kỹ ánh mắt của nam rapper, cho rằng anh có biểu cảm bất thường và từ đó lan truyền nhiều đồn đoán tiêu cực, thậm chí nghi ngờ Karik sử dụng chất cấm trước khi tham dự sự kiện.

Đối diện với thông tin tiêu cực, Karik không giữ im lặng. Sáng 15/1, trên kênh broadcast cá nhân, nam rapper đã trực tiếp nhắc đến ồn ào và lên tiếng làm rõ. Anh đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng săn chắc, đồng thời chia sẻ việc bản thân tăng 4 kg. Karik cho hay: “Người to lên hẳn 4 kg mà mấy ông mấy bà ác mồm ác miệng nào trên TikTok nói chơi thuốc, chơi đá... sợ cái miệng đời quá”.

Khoảng 5 ngày trước, Karik là tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện giải trí. Ảnh: TIkTok