Rầm rộ tin "tiểu Jeon Ji Hyun" hẹn hò tài tử Cô Dâu Thủy Thần hơn 5 tuổi, thì ra là tình yêu công sở?

Sáng 26/2, tờ News Tomato đưa tin Doyeon (cựu thành viên I.O.I) và mỹ nam Gong Myung hơn 5 tuổi hiện đang hẹn hò. Cặp đôi quen biết nhau khi từng cùng hoạt động nghệ thuật dưới trướng công ty giải trí Fantagio. Sau màn hợp tác trong bộ phim Be Melodramatic (2019), 2 nghệ sĩ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Đặc biệt, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên bền chặt hơn sau khi Doyeon rời khỏi ký túc xá của nhóm nhạc nữ Weki Meki.

Trước thông tin tình ái do truyền thông Hàn đăng tải, đại diện của nam tài tử Gong Myung đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Tin đồn hẹn hò giữa nam diễn viên với Doyeon là không đúng sự thật. 2 người họ quen biết nhau vì từng làm việc trong cùng 1 công ty. Hiện tại, 2 nghệ sĩ chỉ có mối quan hệ tiền bối - hậu bối mà thôi". Trong khi đó, đại diện của cựu thành viên I.O.I cũng có động thái phủ nhận tương tự: "Hy vọng mọi người không lan truyền những tin đồn sai sự thật".

Công ty quản lý của Doyeon và Gong Myung vừa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò

Doyeon chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 2016. Người đẹp nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với công chúng khi tham gia show sống còn ăn khách 1 thời Produce 101 và được chọn vào đội hình nhóm I.O.I trong đêm chung kết. Sau khi I.O.I tan rã, cô ra mắt lần 2 cùng nhóm nhạc nữ Weki Meki. Bên cạnh ca hát, người đẹp cũng tích cực tham gia diễn xuất qua nhiều tác phẩm truyền hình như My Roommate Is A Gumiho, Lee Hee Soo In Class 2... Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Doyeon là "tiểu Jeon Ji Hyun" nhờ thần thái tương đồng với đàn chị minh tinh.

Còn mỹ nam Gong Myung là anh trai của Doyoung (NCT), trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Cô Dâu Thủy Thần, Lovers Of The Red Sky, Entertainer...

Doyeon và Gong Myung nhận được nhiều tình cảm từ khán giả làn sóng Hallyu

Doyeon từng chiếm sóng mạng xã hội nhờ thần thái tương đồng với Jeon Ji Hyun

Nguồn: Koreaboo