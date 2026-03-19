Ra quyết định khởi tố chủ quán gội đầu Lâm Như Ý SN 1998

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 xuất hiện thủ đoạn trộm cắp tài sản tinh vi tại các cơ sở dịch vụ gội đầu, massage, lợi dụng sự mất cảnh giác của khách hàng để chiếm đoạt vàng trang sức.

Cụ thể, đối tượng Lâm Như Ý (SN 1998) thường trú tại thôn 7, xã Bảo Lâm 2 đã mở tiệm gội đầu, massage với nhiều dịch vụ ưu đãi, thu hút đông khách hàng. Trong quá trình phục vụ, đối tượng yêu cầu khách tháo dây chuyền, sau đó lợi dụng lúc khách nhắm mắt để cắt trộm một phần dây chuyền vàng.

Đối tượng Lâm Như Ý tại nơi trộm cắp tài sản

Trong tháng 12/2025, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 2 chỉ vàng. Đến tháng 01/2026, đối tượng tiếp tục sử dụng dây chuyền giả để tráo đổi với dây chuyền thật của khách, chiếm đoạt thêm hơn 3,5 chỉ vàng.a

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Như Ý về tội “Trộm cắp tài sản”.

Dụng cụ và tang vật của vụ trộm cắp

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, không giao tài sản có giá trị cho người khác khi không cần thiết và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.