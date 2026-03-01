Dư luận phản ứng khi Grab khóa vĩnh viễn tài khoản tài xế vụ nhạc sĩ Minh Khang: “Đúng luật” chưa chắc đã “đúng lòng người”!

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh đoạn video ghi lại tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế công nghệ không ngừng thu hút sự chú ý. Khi các bên lần lượt lên tiếng, đặc biệt là chia sẻ chi tiết từ tài xế Nguyễn Tiến Hùng, bức tranh toàn cảnh dần rõ hơn, đồng thời kéo theo nhiều tranh luận về cách ứng xử, quyền riêng tư và cách xử lý của hãng Grab.

Tài xế đăng video vì ức chế, không nghĩ mọi chuyện đi xa

Theo lời kể của anh Nguyễn Tiến Hùng, chuyến xe đêm hôm đó đã có dấu hiệu bất ổn ngay từ đầu khi nhạc sĩ Minh Khang có biểu hiện say xỉn, việc lên xe chậm trễ do chần chừ, đùn đẩy.

Dù vậy, anh vẫn nhận cuốc vì người đi cùng Minh Khang (ngồi ghế trước) còn tỉnh táo. Tuy nhiên, hành trình sau đó liên tục phát sinh tình huống khó xử. Khi đến điểm trả, tài xế phải dừng lại hỏi bảo vệ do địa chỉ không rõ, trong khi hành khách liên tục giục di chuyển dù phía trước có barie chắn.

Căng thẳng tăng lên khi xe vào bên trong. Tài xế cho biết mình bị đập vào vai, kèm theo những lời lẽ xúc phạm. Trong suốt quá trình, anh chọn im lặng, cố hoàn thành chuyến đi vì lo ngại rủi ro. “Lúc đó mình chỉ nghĩ làm sao kết thúc chuyến xe cho xong”, anh nói. Sau chuyến xe, trong trạng thái mệt mỏi và bức xúc, anh Hùng đăng lại đoạn video như một cách giải tỏa cá nhân. Trước đó, anh từng đăng vài clip về công việc nhưng chỉ có ít lượt xem, nên không lường trước việc lần này sẽ lan truyền mạnh.

Anh cũng cho biết thời điểm đăng tải không biết hành khách là người nổi tiếng. “Nếu biết thì chắc chắn mình sẽ không đăng”, anh chia sẻ.

Hình ảnh nhạc sĩ Minh Khang được đăng tải trong đoạn clip

Tài xế thừa nhận chưa có kinh nghiệm xử lý nội dung liên quan đến quyền riêng tư như che mặt hay ẩn thông tin. Chỉ khi sự việc lan rộng, anh mới nhận ra những hệ lụy ngoài dự đoán.

Sau khi đoạn video lan truyền, Grab cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ phía khách hàng về việc thông tin cá nhân trong chuyến xe bị đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, nền tảng này xác định tài xế đã thu thập và chia sẻ dữ liệu liên quan đến hành khách cho mục đích cá nhân, vi phạm chính sách bảo mật và quy tắc ứng xử đã cam kết. Trước đó, Grab cho biết đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu tài xế gỡ nội dung để tiếp tục hoạt động, nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đến ngày 16/3, nền tảng đưa ra quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế.

Sau sự việc, anh Nguyễn Tiến Hùng không còn hoạt động trên nền tảng này, buộc phải chuyển sang ứng dụng khác và bắt đầu lại từ đầu, kéo theo những khó khăn nhất định về thu nhập và công việc.

Dư luận: “Tôi thấy bất công”

Khi toàn bộ câu chuyện được xâu chuỗi, phản ứng của dư luận cũng chuyển từ cảm xúc sang tranh luận nhiều chiều hơn. Trong đó, một chủ đề nổi bật là: quyết định xử lý của nền tảng có thể đúng về quy định, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy chưa hợp tình.Tài khoản Nguyễn Thanh Ngân chia sẻ cảm giác thất vọng khi người bị khóa tài khoản lại là tài xế.

Theo quan điểm của người này, trong khi đoạn video cho thấy hành vi thiếu kiểm soát từ phía hành khách, thì người lao động, người trực tiếp chịu áp lực, lại là người mất đi công việc.

“Xem đoạn clip nhạc sĩ Minh Khang nói những lời khó nghe, thậm chí đe doạ một người tài xế - một người đang ngày ngày kiếm sống bằng mồ hôi - tôi đã thấy khó chịu rồi. Nhưng điều khiến tôi thật sự thất vọng là sau tất cả, người bị khoá tài khoản vĩnh viễn lại là anh tài xế. Một người lao động bình thường bị tước đi kế sinh nhai chỉ bằng một thông báo lạnh lùng. Tôi thấy bất công”, chị viết, cho rằng sự tiện lợi của dịch vụ không nên đánh đổi bằng cảm giác thiếu công bằng.

“Một bên là hệ thống, là quyền lực, là những con số. Một bên là người yếu thế, là miếng cơm manh áo. Sự tiện lợi không đáng để đánh đổi bằng cảm giác bất an và thiếu công bằng như vậy.”

Trong khi đó, tài khoản L.H thể hiện quan điểm gay gắt hơn khi cho rằng cách xử lý của nền tảng chưa đặt người lao động vào vị trí xứng đáng, ý kiến này phản ánh một tâm lý chung: nhiều người đang quan tâm không chỉ đến đúng - sai, mà còn là cách một hệ thống lựa chọn bảo vệ ai trong tình huống cụ thể.

Một góc nhìn đáng chú ý khác đến từ FB Hà Phan, khi đặt vấn đề về sự “cứng” trong cách xử lý.

Người này cho rằng, dù có thể viện dẫn nhiều quy định, nhưng nếu cách xử lý khiến dư luận phản ứng mạnh và gây tổn hại niềm tin, thì cũng cần nhìn lại.

“Grab làm đúng. Nhưng đúng mà bị điều tiếng và thiệt hại như thế thì đúng để làm gì?”

Đồng thời, ý kiến này cũng nhắc đến yếu tố con người: nếu các bên có thêm sự thiện chí, từ lời xin lỗi đến cách giải quyết mềm dẻo hơn, câu chuyện có thể đã đi theo hướng khác.

Bên cạnh những quan điểm thiên về cảm xúc, cũng có không ít ý kiến giữ thái độ trung lập hơn.

Một số người cho rằng, trong vụ việc này, cả hai phía đều có điểm chưa phù hợp: Một bên là cách ứng xử trong tình huống cụ thể, Một bên là cách xử lý sau đó, liên quan đến quyền riêng tư

“Một người sai vì cách cư xử, một người sai vì cách đưa câu chuyện lên mạng”, một bình luận viết.

Có lẽ, điều khiến dư luận tiếp tục tranh luận không phải vì chưa rõ ai đúng ai sai, mà vì nhiều người vẫn kỳ vọng vào một cách giải quyết vừa đúng luật, vừa “dễ chấp nhận” hơn về mặt cảm xúc.

Và trong những câu chuyện như thế này, đôi khi, “đúng” thôi vẫn là chưa đủ.