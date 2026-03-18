Điều tra nguyên nhân 1 phụ nữ tử vong trên đường ở TPHCM

Ngày 18-3, Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM điều tra vụ việc 1 phụ nữ tử vong trên đường.

Nơi người phụ nữ ngã xuống rồi tử vong

Theo điều tra, trưa cùng ngày, người dân sống trên đường số 11, phường Thủ Đức bất ngờ phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động trên đường.

Qua kiểm tra, họ xác định người này đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an TP Thủ Đức phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân là bà H. (67 tuổi). Trước đó, bà H. đang di chuyển trên đường số 11 thì ngã xuống, tử vong.