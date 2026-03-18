Hà Nội: “Lô cốt” xuất hiện, đường Nguyễn Trãi tắc nghẽn nghiêm trọng giờ cao điểm

Theo ghi nhận từ khoảng 16h đến 18h, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực này tăng cao sau giờ làm. Dòng xe từ hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông gần như chôn chân, di chuyển chậm từng mét. Tại nhiều thời điểm, khu vực trước cổng Royal City và chân cầu vượt Ngã Tư Sở xảy ra ùn ứ kéo dài, các phương tiện chen chúc trong không gian chật hẹp.





Nguyên nhân chính đến từ việc một phần lòng đường Nguyễn Trãi bị quây rào tôn để phục vụ thi công. “Lô cốt” có diện tích khoảng 60 m² án ngữ trên mặt đường, khiến bề rộng lưu thông còn lại mỗi bên chỉ khoảng 5 - 12 m. Việc thu hẹp mặt cắt ngang đã tạo thành “nút thắt cổ chai”, khiến các dòng xe dồn ứ, xung đột giao thông gia tăng rõ rệt.

Khu vực nút giao Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở ,Tây Sơn tiếp tục rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

Không chỉ riêng trục Nguyễn Trãi, tình trạng ùn tắc còn lan sang các tuyến đường lân cận như Tây Sơn, Láng và Trường Chinh. Nhiều phương tiện tìm cách chuyển hướng nhưng cũng rơi vào cảnh di chuyển khó khăn do hạ tầng khu vực vốn đã quá tải từ trước.

Tại hiện trường, đã có mặt của lực lượng tăng cường để phân luồng, điều tiết phương tiện. Tuy nhiên, do lưu lượng xe quá lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm chiều, việc điều tiết chỉ giúp giảm bớt phần nào áp lực, không thể giải quyết triệt để tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dòng xe từ hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông gần như chôn chân, di chuyển chậm từng mét

Dòng xe từ hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông gần như chôn chân, di chuyển chậm từng mét

Tại nhiều thời điểm, khu vực trước cổng Royal City và chân cầu vượt Ngã Tư Sở xảy ra ùn ứ kéo dài