Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Huỳnh Hạ Thi SN 1995

Ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Hạ Thi về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Huỳnh Hạ Thi (địa chỉ số 158/49, đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) do bà Huỳnh Hạ Thi, sinh năm 1995 làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang bán quần áo may sẵn có nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ 1.185 sản phẩm quần áo may sẵn mang các nhãn hiệu POLO, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, UNIQLO, TOMMY, ZARA, AIR JORDAN, NEW ERA, FRED PERRY, LEVI’S, CALVIN KLEIN, CHAMPION.

Tang vật quần, áo giả mạo nhãn hiệu được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Trang TTĐT Công an thành phố Cần Thơ

Qua làm việc, Huỳnh Hạ Thi khai nhận Hộ kinh doanh Huỳnh Hạ Thi có buôn bán các sản phẩm quần, áo may sẵn giả mạo nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa hơn 380.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hạ Thi. Ảnh: Trang TTĐT Công an thành phố Cần Thơ

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.