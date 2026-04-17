Ra ngân hàng xin rút 579 triệu đồng từ tài khoản của người cha quá cố, người đàn ông bị nhân viên từ chối: “Chúng tôi chỉ làm theo quy định”

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, ngày 5/2/2026, ông Ngô sống tại huyện Bành Trạch, thành phố Cửu Giang, Trung Quốc, đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, phản ánh việc gặp khó khăn khi đến ngân hàng rút tiền của cha vừa qua đời.

Ông Ngô cho biết cha ông qua đời vào ngày 2/2/2026 và để lại khoảng 150.000 NDT (hơn 579 triệu đồng) tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình ông đang cần gấp khoản tiền này để lo liệu hậu sự cho người đã khuất.

Ông Ngô đã mang theo sổ hộ khẩu, giấy chứng tử cùng các giấy tờ liên quan đến chi nhánh Miền Thuyền thuộc Ngân hàng Nông thôn Bành Trạch để làm thủ tục rút tiền. Tuy nhiên, phía ngân hàng đã từ chối giải quyết, đồng thời yêu cầu ông phải chứng minh quan hệ cha – con hoặc cung cấp giấy chứng nhận quyền thừa kế được công chứng.

Trong video, ông Ngô bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng yêu cầu này là vô lý, thậm chí ví von rằng bản thân bị buộc phải chứng minh “cha mình là cha mình”. Sự việc nhanh chóng gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.﻿

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, đại diện ngân hàng liên quan cho biết từ thời điểm cha của ông Ngô qua đời, số tiền mà người đàn ông này để lại ở ngân hàng đã thuộc về tài sản thừa kế. Nếu con cái của người đã khuất muốn lấy được tài sản thừa kế thì phải có di chúc hoặc giấy chứng thực quan hệ và giấy tờ chứng minh được quyền thừa kế tài sản. Khi đó ngân hàng mới có thể giúp họ thực hiện giao dịch rút tiền.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, các khoản tiền gửi thừa kế dưới 50.000 NDT có thể được xử lý đơn giản hơn, người thừa kế chỉ cần cung cấp giấy chứng tử, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.

Tuy nhiên, đối với khoản tiền vượt quá 50.000 NDT, người nhận thừa kế bắt buộc phải cung cấp giấy chứng nhận quyền thừa kế do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngân hàng khẳng định họ đang làm đúng quy định của cơ quan quản lý và phủ nhận việc gây khó dễ với ông Ngô.

Theo quy định tại Điều 40 trong “Một số quy định về thực hiện điều lệ quản lý tiết kiệm” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành, sau khi người gửi tiền qua đời, người thừa kế hợp pháp cần đến cơ quan công chứng hoặc tòa án để xin giấy chứng nhận quyền thừa kế. Dựa trên tài liệu này, ngân hàng mới có thể thực hiện thủ tục chuyển giao hoặc chi trả tiền gửi.

Trong trường hợp của ông Ngô, do khoản tiền thừa kế vượt ngưỡng quy định nên việc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý là điều bắt buộc. Có thể thấy, cách xử lý của phía ngân hàng về cơ bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Trung Quốc. Trong khi đó, do chưa nắm rõ các quy định liên quan đến thủ tục thừa kế, ông Ngô đã có những phản ứng và hành động dẫn đến những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.

(Theo Hk01)