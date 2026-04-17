Nghỉ việc sau câu “cút đi” của sếp, người đàn ông thắng kiện nhận bồi thường lớn

Một vụ tranh chấp lao động tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý sau khi được công bố trên hệ thống văn bản xét xử của tòa án nước này.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, anh Đinh Lực (tên đã được thay đổi) gia nhập một công ty tại Thượng Hải từ ngày 1/4/2012, giữ chức trưởng phòng Quản lý Tổng hợp.

Ngày 15/5/2020, trong lúc trao đổi công việc tại văn phòng, anh Đinh xảy ra tranh cãi với tổng giám đốc họ Vương. Trong lúc nóng giận, vị lãnh đạo đã buông lời yêu cầu anh “cút đi”. Ngay sau đó, anh Đinh rời khỏi công ty và không quay lại làm việc.

Đến ngày 9/6/2020, công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với lý do anh Đinh tự ý rời vị trí và nghỉ việc nhiều ngày (coi là bỏ việc).

Không đồng ý, anh Đinh đã nộp đơn yêu cầu trọng tài lao động đề nghị công ty bồi thường 159.800 NDT (hơn 616 triệu VNĐ) vì chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận, buộc anh Đinh phải khởi kiện ra tòa.

Ảnh minh hoạ

Hai cấp xét xử, hai kết quả trái ngược

Tại phiên sơ thẩm, tòa án cho rằng không có bằng chứng chứng minh lời nói “cút đi” của lãnh đạo mang ý nghĩa buộc nhân viên rời khỏi công ty. Do đó, việc anh Đinh không quay lại làm việc bị coi là hành vi tự ý nghỉ việc, và yêu cầu bồi thường không có cơ sở. Không đồng tình, anh Đinh kháng cáo.

Ở phiên phúc thẩm, tòa án đã xem xét lại toàn bộ vụ việc và đưa ra nhận định khác. Theo đó, trong khoảng thời gian anh Đinh rời công ty, phía doanh nghiệp không hề yêu cầu anh quay lại làm việc, cũng không có bất kỳ biện pháp xử lý nào liên quan đến việc anh vắng mặt.

Thậm chí, vào ngày 22/5/2020, khi đại diện pháp lý của công ty liên hệ với anh Đinh để trao đổi công việc, phía công ty cũng không yêu cầu anh quay lại làm việc.

Đáng chú ý, ngày 29/5/2020, anh Đinh cùng vợ đến công ty đề nghị được đi làm trở lại, nhưng tổng giám đốc chỉ yêu cầu anh “về chờ thông báo”.

Tòa phúc thẩm nhận định, việc anh Đinh không đi làm từ ngày 16/5/2020 xuất phát từ việc hiểu rằng công ty không cho phép mình tiếp tục làm việc. Trong bối cảnh chỉ đạo từ phía công ty không rõ ràng, không thể coi đây là hành vi bỏ việc.

Từ các phân tích trên, tòa án cấp phúc thẩm kết luận việc công ty lấy lý do “bỏ việc” để chấm dứt hợp đồng lao động là không có căn cứ, thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Trung Quốc.

Do đó, bản án sơ thẩm bị hủy. Tòa phúc thẩm tuyên buộc công ty phải bồi thường cho anh Đinh số tiền 159.800 NDT.

Hiện vụ việc đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Trung Quốc.