Người có tài khoản tại BIDV, ACB chú ý thông báo mới

Trong những ngày tới, khách hàng sử dụng dịch vụ tại BIDV và ACB cần lưu ý về việc gián đoạn tạm thời một số giao dịch do ngân hàng nâng cấp hệ thống và đối tác thực hiện chuyển đổi kỹ thuật.

BIDV tạm dừng dịch vụ để nâng cấp hệ thống

Theo thông báo từ BIDV, ngân hàng sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Trong thời gian này, một số tính năng có thể bị gián đoạn tạm thời.

Cụ thể, thời gian nâng cấp diễn ra trong hai khung giờ:

- Từ 03h00 đến 05h30 ngày 18/04/2026

- Từ 03h00 đến 05h30 ngày 19/04/2026

Trong khoảng thời gian trên, khách hàng có thể gặp gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng số và giao dịch trực tuyến. BIDV khuyến nghị người dùng chủ động sắp xếp thời gian thực hiện giao dịch để tránh ảnh hưởng.

ACB bị ảnh hưởng do Napas chuyển đổi hệ thống

Trong khi đó, tại ACB, việc gián đoạn dịch vụ liên quan đến kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống của Napas.

Các dịch vụ có thể bị gián đoạn ngắn, không liên tục trong hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ 22h00 ngày 19/04 đến 00h50 ngày 20/04/2026

- Giai đoạn 2: từ 22h00 ngày 23/04 đến 00h50 ngày 24/04/2026

Trong thời gian này, nhiều tính năng quan trọng có thể bị ảnh hưởng, bao gồm: Chuyển tiền nhanh Napas 24/7; Nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn (Internet, truyền hình, điện thoại); Thanh toán vé máy bay, tàu lửa và một số dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, các giao dịch thẻ cũng có thể gặp gián đoạn, như rút tiền ATM, thanh toán POS, giao dịch online hoặc qua các ví điện tử liên kết.

Trước các đợt nâng cấp và chuyển đổi hệ thống, khách hàng được khuyến nghị chủ động thực hiện các giao dịch quan trọng trước thời gian gián đoạn, đồng thời hạn chế chuyển tiền hoặc thanh toán trong khung giờ nêu trên. Ngoài ra, khách hàng nên chú ý thông báo từ ngân hàng để cập nhật tình hình.