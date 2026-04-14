Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này

Theo ngân hàng, khi tài khoản ngân hàng bị chuyển nhượng cho người khác sử dụng, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tài khoản đó để thực hiện nhiều hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mở ví điện tử trái phép, tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động gian lận khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và quyền lợi của Khách hàng. Trong trường hợp này, khách hàng có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro như:

Rủi ro pháp lý (hình sự/dân sự): Tài khoản và thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép hoặc các hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc, buôn lậu,... Khi tài khoản được sử dụng để nhận hoặc chuyển tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có nguy cơ bị xem là đồng phạm, bị liên đới trách nhiệm, thậm chí có thể bị khởi kiện dân sự nếu gây thiệt hại cho người khác.

Bị xử phạt hành chính: Hành vi thuê/cho thuê, mượn/cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cao, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Mất quyền sử dụng tài khoản: Tài khoản sẽ bị ngân hàng khóa/hạn chế giao dịch/phong tỏa khi phát hiện các giao dịch nghi vấn nhằm xác minh thông tin theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch cá nhân của chủ tài khoản.

Ảnh hưởng uy tín, phát sinh các nghĩa vụ tài chính: Chủ tài khoản có thể bị phát sinh các nghĩa vụ tài chính hoặc nợ xấu ngoài ý muốn, đồng thời có nguy cơ bị đưa vào danh sách theo dõi của các ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và khả năng vay vốn trong tương lai.

Lộ lọt và bị lợi dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân có thể bị thu thập, rao bán hoặc sử dụng trái phép, dẫn đến nguy cơ bị mạo danh để lừa đảo, mở khoản vay trực tuyến, đăng ký ví điện tử hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác.

Nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, LPBank khuyến cáo:

- Không chia sẻ thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng, số thẻ, số CVC/CVV, hình ảnh/video khuôn mặt hoặc bất kỳ thông tin cá nhân khác cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng dưới mọi hình thức.

- Không cho thuê/cho mượn hoặc bán tài khoản: Tài khoản thanh toán chỉ được đăng ký và sử dụng bởi chính chủ sở hữu, việc cho người khác sử dụng tài khoản có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.

- Không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ: LPBank không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “nâng cấp tài khoản”, “xử lý lỗi hệ thống”.

- Cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email, các bài đăng trên mạng xã hội yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR Code để mở tài khoản hộ, cho mượn tài khoản, “nhận tiền – chia hoa hồng” hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân, tài khoản và/hoặc thẻ ngân hàng.

- Cảnh giác với các ứng dụng, phần mềm, website có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng, nhấn vào link không rõ nguồn gốc.

- Bảo mật thiết bị và ứng dụng ngân hàng: Luôn cài đặt mật khẩu mạnh, không lưu mật khẩu tự động, không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị lạ hoặc Wi-Fi công cộng.