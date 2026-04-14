Ông bố lương gần 28 triệu, 1 mình nuôi 2 con: Cách chi tiêu khiến nhiều mẹ bỉm hổ thẹn

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một ông bố đơn thân về các khoản chi tiêu hàng tháng của 3 bố con, đã khiến tất cả trầm trồ. Thậm chí nhiều người còn thừa nhận bản thân là phụ nữ, cũng đang là “tay hòm chìa khóa” mà chi tiêu còn chưa khéo bằng ông bố này.

Trong bài đăng của mình, ông bố này cho biết thu nhập hiện tại cố định 27,6 triệu/tháng. Các khoản tích lũy đã có gồm: 20 triệu dự phòng ốm đau, 250 triệu gửi tiết kiệm, 10 triệu tiền mặt dự phòng cho các chi phí phát sinh.

Còn chi tiêu hàng tháng của 3 bố con như sau:

“1. Chi phí cố định

- Tiền ăn sáng: 1,2 triệu

- Tiền ăn tối: 4 triệu

- Xăng xe: 500 nghìn

- Thuốc lá: 500 nghìn

- Quần áo : 1 triệu (mình chủ yếu mua cho con thôi, tháng nào cũng mua trong khoảng này)

- Đồ dùng học tập: 500 nghìn (nếu không mua thì mình cho con tiền để đút lợn)

- Điện, nước, internet: 1,4 triệu

- Học phí 2 bé: 3,2 triệu

- Đá bóng: 300 nghìn

2. Chi phí không cố định

- Cưới hỏi: 1 triệu, có tháng không chi vì mình cũng ít bạn

- Tụ tập với anh em: 600 nghìn

- Đưa con đi chơi: 1 triệu

- Du lịch thì hằng năm: Khoảng 12 triệu. 3 bố con đi chơi ăn uống cũng bình thường, không quà cáp gì nên vậy là đủ. Ông bà lâu lâu cũng cho cháu 1 chút nên gộp vào du lịch luôn”.

Sau khi liệt kê các khoản chi như trên, ông bố này băn khoăn liệu bản thân chi tiêu như vậy đã hợp lý hay chưa, và mong các mẹ bỉm - những người có kinh nghiệm quản lý tài chính gia đình cho xin ý kiến.

Phía dưới phần bình luận, nhiều chị em bày tỏ sự… hổ thẹn vì bản thân phân bổ chi tiêu còn chưa được rạch ròi như ông bố này.

“Bác như này là kĩ với giỏi hơn cả phụ nữ chúng tôi rồi ý. Vì phụ nữ còn chăm sóc da, quần áo, thi thoảng thì còn thèm ngọt rồi ăn uống linh tinh hết lên, nói chung cả tháng cũng tốn thêm khoảng 4-5 triệu là ít. Cá nhân tôi thì thấy bác nên bớt khoản mua quần áo cho 2 con lại, biết là thương con nhưng 2-3 tháng mua 1 lần cũng được, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Với nếu cố tăng thu nhập được nữa thì tốt hơn. Nhưng dù sao thì như hiện tại cũng là rất giỏi rồi” - Một mẹ bỉm bình luận.

“Gà trống nuôi con thế là quá giỏi rồi bác ạ. Khéo hơn khối chị em chứ không đùa và chắc chắn là giỏi hơn nhiều ông bố khác. Còn theo mình thì nên giảm tiền mua quần áo, tập trung đầu tư học hành và chi phí giáo dục cho con. Nếu có điều kiện thì mua thêm 1 gói bảo hiểm đề phòng bất trắc” - Một người khác gọi ý.

“Bạn này hỏi câu là mình thấy xấu hổ ghê. Mình tháng nào cũng nhận tiền chồng đưa mà thi thoảng còn tiêu lố ngân sách, quên khoản nọ khoản kia chứ không được chi tiết thế này” - Một người thừa nhận.

Làm sao để biết mình chi tiêu đã ổn hay chưa?

1. Có thể theo dõi và giải thích được dòng tiền mỗi tháng

Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc chi tiêu đang ở mức ổn là khi bạn nắm được tiền của mình đi đâu, về đâu. Không cần ghi chép quá chi li, nhưng ít nhất phải có cái nhìn tổng quan: Tiền vào bao nhiêu, chi cho những nhóm nào, khoản nào là cố định, khoản nào phát sinh. Khi nhìn lại một tháng và có thể giải thích hợp lý cho phần lớn các khoản chi, điều đó cho thấy việc tiêu tiền không bị cảm tính dẫn dắt quá nhiều.

Ngược lại, nếu thường xuyên rơi vào trạng thái “không hiểu sao hết tiền”, thì đó là dấu hiệu cần xem lại cách quản lý chi tiêu.

2. Vẫn có khoản dư sau khi đã chi cho nhu cầu cơ bản

Chi tiêu được xem là hợp lý khi sau khi thanh toán các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, đi lại, sinh hoạt, vẫn còn lại một phần tiền. Khoản dư này không cần quá lớn, nhưng nên tồn tại đều đặn qua các tháng. Đây chính là phần giúp tạo quỹ dự phòng hoặc phục vụ những mục tiêu dài hạn như tiết kiệm, đầu tư, hay đơn giản là chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Nếu thu nhập tăng mà phần dư không cải thiện, hoặc luôn phải dùng đến tiền dự phòng để bù chi tiêu hàng tháng, thì có thể mức chi hiện tại đang vượt quá ngưỡng an toàn.

3. Không bị áp lực tài chính khi phát sinh chi phí ngoài kế hoạch

Một cách khác để nhận biết chi tiêu đã ổn hay chưa là quan sát phản ứng của bản thân trước các khoản chi bất ngờ. Ví dụ như sửa xe, khám bệnh, hoặc một sự kiện cần chi thêm tiền. Nếu những khoản này không khiến tài chính bị xáo trộn quá nhiều, không phải vay mượn hay cắt giảm mạnh các nhu cầu thiết yếu, thì có thể xem là đang chi tiêu trong tầm kiểm soát.

Điều này cho thấy đã có sự cân đối giữa chi tiêu hiện tại và khả năng dự phòng. Ngược lại, nếu chỉ một khoản phát sinh nhỏ cũng gây áp lực lớn, thì đó là tín hiệu cần điều chỉnh lại cách phân bổ tiền bạc.