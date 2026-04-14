Vietbank Digital Plus “ghi điểm” với người dùng trẻ nhờ loạt trải nghiệm tài chính thông minh

Ứng dụng Vietbank Digital Plus tích hợp những trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng

5 điểm nổi bật khẳng định vai trò "trợ lý tài chính" đa năng

Tại sự kiện ra mắt ngày 30/3, ngân hàng cho biết Vietbank Digital Plus được phát triển hướng đến nền tảng hợp kênh, kết nối Mobile Banking và các điểm giao dịch truyền thống, giúp người dùng quản lý tài chính thuận tiện, an toàn, liền mạch. Nền tảng nổi bật với trải nghiệm tối ưu trên 5 khía cạnh:

Cá nhân hoá giao diện và trải nghiệm theo sở thích: Vietbank Digital Plus cho phép người dùng tự do tùy chỉnh màu sắc, hình nền và biểu tượng 12 con giáp tương ứng với năm sinh, kiến tạo một không gian ngân hàng số ‘đậm chất riêng’ của từng cá nhân. Giao diện cũng được tối ưu hóa linh hoạt cho nhiều nhóm đối tượng, từ người dùng trẻ năng động, dân văn phòng cho đến khách hàng lớn tuổi, giúp mọi thao tác trở nên trực quan và gần gũi nhất.

Shake QR - Chuyển khoản nhanh chóng độc đáo: Chỉ với một "lắc nhẹ", người dùng có thể quét mã và chuyển khoản tức thì ngay màn hình trước khi đăng nhập. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ, bảo mật và trải nghiệm thú vị mà Vietbank là một trong những đơn vị tiên phong triển khai tính năng này tại thị trường Việt Nam.

Quản lý tài chính thông minh và rõ ràng: Nền tảng hỗ trợ người dùng hoạch định tài chính hiệu quả nhờ tích hợp tính năng Voice OTT (cập nhật biến động số dư theo thời gian thực), tính năng quản lý chi tiêu thông minh, theo dõi dòng tiền chi tiết. Nhờ đó, khách hàng có thể lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách dễ dàng, chủ động và trực quan.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng trong ‘một chạm’: Từ các giao dịch cơ bản như chuyển khoản, tra cứu số dư, thanh toán hóa đơn, đến các tiện ích nâng cao như gọi taxi, đặt vé xem phim, vé máy bay hay mua sắm… tất cả đều được tích hợp trên cùng một nền tảng duy nhất, tạo sự liền mạch trong trải nghiệm số hằng ngày.

An toàn với xác thực sinh trắc học và bảo mật đa lớp: Vietbank Digital Plus được tích hợp công nghệ tiên tiến với xác thực sinh trắc học (như vân tay, khuôn mặt) cùng hệ thống bảo mật đa tầng, đảm bảo thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng luôn được bảo vệ ở mức tối đa, mang lại sự an tâm.

Ưu đãi "siêu hời" dịp chính thức "chào sân"

Nhân dịp ra mắt, Vietbank triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng nâng cấp, chuyển đổi hoặc mở mới tài khoản trên ứng dụng Vietbank Digital Plus. Theo đó, khách hàng có cơ hội sở hữu phiếu mua hàng với giá trị lên đến 5.290.000 VND khi mua sản phẩm tai nghe AirPods 4, robot hút bụi Xiaomi từ nay đến hết 07/06/2026.

Cũng trong thời gian này, khách hàng chuyển đổi từ Vietbank Digital sang Vietbank Digital Plus còn có thể nhận nhiều mã giảm giá lên đến 50% cho các dịch vụ tiện ích như di chuyển và giải trí.

Ứng dụng được thiết kế hướng đến việc mang lại một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hoá, thông minh và dễ dàng sử dụng.

Đặc biệt, từ nay đến 07/06/2026, khách hàng mở thẻ và thỏa điều kiện chi tiêu theo chương trình sẽ có cơ hội nhận vali cao cấp, khách hàng có thể đăng ký mở thẻ thông qua trang landing page giới thiệu ứng dụng Vietbank Digital Plus trên website Vietbank tại đây.

Khách hàng có thể nâng cấp, chuyển đổi từ ứng dụng Vietbank Digital hoặc cài đặt Vietbank Digital Plus trên App Store và Google Play để trải nghiệm nền tảng ngân hàng số của Vietbank.

Bên cạnh đó trong năm 2025 vừa qua, Vietbank cũng đang triển khai App Vietbank DigiBiz, giải pháp ngân hàng số dành cho cho doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị tài chính và vận hành hiệu quả.

Thông qua việc hoàn thiện bộ đôi nền tảng số này, Vietbank khẳng định định hướng đầu tư vào các nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình số hóa trong hệ sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.