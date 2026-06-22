Bộ phim Trung Quốc này mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí cho khán giả.

Trong số các phim Trung Quốc đang chiếu ở thời điểm hiện tại, Tình Yêu Có Pháo Hoa do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính là một tác phẩm đáng xem. Bộ phim mang đến những giây phút giải trí đúng nghĩa cho khán giả, khi xây dựng một câu chuyện tình yêu hài hước của cặp đôi chính Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ.

Tình Yêu Có Pháo Hoa của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên là một bộ phim càng xem càng thấy cuốn.

Đáng chú ý, nhân vật Lý Diệc Phi do Đàn Kiện Thứ gây chú ý vì hình ảnh "tưng tửng" không thường thấy ở làng phim ngôn tình. Điều này thể hiện qua những màn đấu khẩu rất ăn thua của anh với nữ chính, hay khi Tiền Phỉ định cởi chiếc áo phao đang mặc ra, Lý Diệc Phi ghen tới mức lập tức tìm mọi cách ngăn cản và nói chữ không được cởi tới 5 lần trong 1 phút. Có thể nói, hình tượng nhân vật Lý Diệc Phi hoàn toàn đối lập so với hình tượng tổng tài bá đạo mà khán giả thường thấy ở các phim ngôn tình hiện đại.

Cho những ai chưa biết, câu chuyện phim Tình Yêu Có Pháo Hoa nói về hành trình từ oan gia thành người yêu giữa chàng thiếu gia giàu có Lý Diệc Phi muốn tự mình lập nghiệp và cô nhân viên tài chính tài năng Tiền Phỉ. Cả hai người đều bị người yêu phản bội, sau đó trở thành bạn chung nhà, từ những màn đấu khẩu dần trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, cuối cùng vun đắp nên một tình yêu đầy ngọt ngào.

Bộ phim có nhiều tình huống hài hước từ những màn đấu khẩu của cặp đôi chính (ảnh: fanpage Đảo Phim Trung)

Bên cạnh những tình huống hài hước, Tình Yêu Có Pháo Hoa ghi điểm nhờ việc xây dựng bầu không khí gia đình ấm áp vốn tạo nên sức hút cho motip sống chung trong phim ngôn tình. Nam nữ chính dù có khi đấu khẩu kiểu "trẻ trâu", nhưng họ vẫn có những khoảng lặng khiến khán giả cảm thấy đây thực sự là tình yêu có thật của những người trưởng thành.

Bầu không khí "vợ chồng già" trong Tình Yêu Có Pháo Hoa (edit: fanpage Forduoduo Đàn Kiện Thứ JCT)



Màn kết hợp giữa cặp đôi chính Đàn Kiện Thứ - Vương Sở Nhiên cũng rất tốt. Những ngày đầu chiếu phim, Đàn Kiện Thứ gây tranh cãi vì vóc dáng trông có phần nhỏ con so với nữ chính. Tuy nhiên với nhiều khán giả xem phim, họ cho rằng đây không phải kiểu "tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ", thế nên chuyện chênh lệch chiều cao không thực sự cần thiết. Thậm chí, việc 2 người không có size-gap lý tưởng còn mang đến cảm giác chân thật. Hơn nữa, chemistry còn là câu chuyện của diễn xuất và ở khía cạnh này, cả Đàn Kiện Thứ lẫn Vương Sở Nhiên đều có màn thể hiện hoàn toàn ổn.

Bình luận của netizen về Tình Yêu Có Pháo Hoa - Thích nhất cái đoạn mỗi lần đi làm về nói "Tôi về rồi đây!" là có người lên tiếng "Ừ! Về rồi à!". - Tình cảm 2 nhỏ như một dòng nước suối dịu dàng vậy đó, tới chừng ra tới sông là đùng đùng đùng hôn tới tấp. - Thoại cái gì vậy anh ơi, Tương Liễu qua đây lạ quá. - Phim hài hả bây thoại câu nào hài câu đó. - Tui ngược đời, coi bộ này là do page thị chê nhưng lại được con phim ưng ý.

Thu Phong

nguồn: iQIYI