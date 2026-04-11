Ra đường nể mỗi mỹ nhân đẹp nhất thế giới, "độ" đôi môi thật xịn để cho Ha Ji Won?

Climax đang chứng minh sức hút khổng lồ khi liên tục leo top thảo luận nhờ kịch bản twist chồng chéo và đặc biệt là sự kết hợp "khó tin" của Ha Ji Won và Nana. Những phân cảnh lãng mạn không kém phần táo bạo giữa hai nữ thần visual liên tục là đề tài phân tích của khán giả. Trong những bài đăng trầm trồ trước vẻ đẹp hoang dã, "diễn như không diễn" của Nana ở tác phẩm này, không khó để nhận ra người xem đặc biệt ấn tượng với đôi môi quyến rũ của cô. Tuy nhiên, sự căng mọng khác lạ cũng ngay lập tức khiến netizen đặt nghi vấn về việc mỹ nhân đẹp nhất thế giới đã nhờ cậy đến filler để nâng cấp diện mạo cho vai diễn mới.

Diện mạo của Nana trong Climax đang rất được yêu thích.

Nhiều nhận xét cho rằng đây là hình tượng này khá gần với cách Nana thường thể hiện trên MXH nhất.

Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của một Thạc sĩ - Bác sĩ Y khoa tại Úc, người sở hữu kênh chuyên phân tích thủ thuật làm đẹp của người nổi tiếng. Trong video lên sóng gần đây, nữ chuyên gia khẳng định Nana vẫn là gương mặt đẹp hàng đầu Hàn Quốc, nhưng tiếc là trong Climax, cô đang có dấu hiệu "quá tay" khi lượng filler được tăng lên đáng kể làm đôi môi trở nên thiếu tự nhiên so với trước kia.

Nana đang bùng nổ nhan sắc một lần nữa từ khi đổi kiểu tóc và "độ" đôi môi sexy hơn.

Đi sâu vào phân tích chuyên môn, nữ bác sĩ chỉ ra rằng, dù nhìn trực diện Nana vẫn rất xinh đẹp, nhưng cấu trúc môi đã bắt đầu bộc lộ sự gượng ép, do tạo hình quá nét nên không còn độ hòa quyện tự nhiên giữa môi trên và môi dưới. Đặc biệt, ở góc nghiêng, sự can thiệp này càng lộ rõ khi môi trên nhô ra quá mức, vượt hẳn khỏi đường E-line (đường thẩm mỹ nối đỉnh mũi và cằm).

"Nhìn nghiêng, môi trên của cô ấy nhô ra quá nhiều, trông vượt hẳn ra phía trước so với môi dưới, thậm chí đã vượt quá đường E-line, làm khuôn mặt giống như... con gà vậy" - Nữ bác sĩ không ngần ngại đưa ra một phép so sánh khá hài hước.

Nana tiêm quá dày phần môi trên làm lệch ra khỏi đường E-line vốn khá hoàn mỹ.

Đáng nói hơn cả, chính chủ Nana rất nhanh đã trực tiếp "thả tim" cho video phân tích của bác sĩ người Úc. Động thái này được cư dân mạng đánh giá là cách nữ diễn viên ngầm thừa nhận thẳng thắn. Thay vì né tránh, việc cô thể hiện tán thành với nhận xét chuyên môn về diện mạo của mình, lại khiến dân tình cảm thấy thú vị.

Chính chủ nhấn like video nói về đôi môi đầy filler của mình.

Trước diện mạo mới của Nana, cộng đồng mạng hiện đang chia làm hai luồng quan điểm. Những người tôn thờ vẻ đẹp hài hòa, thanh thoát cũ cảm thấy tiếc nuối và cho rằng đôi môi hiện tại làm gương mặt người đẹp có phần "nặng nề". Họ hy vọng mỹ nhân đẹp nhất thế giới sẽ không lún sâu vào các thủ thuật filler để giữ lại những đường nét nguyên bản vốn đã quá hoàn hảo.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả lại yêu thích hình tượng của Nana trong phim. Họ cho rằng đôi môi đầy đặn, căng mọng mang lại một sức sống mới, giúp Nana trông trẻ trung, quyến rũ và có vẻ "bất cần" như nhân vật của cô. Đặc biệt, trong những phân cảnh tình cảm cùng Ha Ji Won, đôi môi này đã tạo nên một tinh thần vừa lãng mạn lại "hoang dã", phù hợp với nét phóng khoáng của bộ phim. Dù có bị ví là "mỏ gà", không ai có thể phủ nhận sức hút khó cưỡng của Nana trong từng khung hình trong Climax.

Đôi môi căng đầy cũng giúp "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" trông trẻ trung hơn.