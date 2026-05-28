Ra đi ở tuổi 19, cô gái để lại món quà đặc biệt giúp 6 người hồi sinh hy vọng

Ở tuổi 19, cô gái trẻ ra đi khi cuộc đời còn dang dở, nhưng những lời nói tưởng như vu vơ về việc hiến tạng của em cuối cùng đã trở thành phép màu cứu sống 6 con người khác.

Ở tuổi 19, khi tương lai còn đang rộng mở phía trước, cô gái trẻ bất ngờ ra đi sau một biến cố đau lòng. Thế nhưng, giữa mất mát ấy, một quyết định đầy nhân văn của em và gia đình đã thắp lên hy vọng sống cho 6 bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Ca hiến tạng đặc biệt không chỉ nối dài sự sống cho nhiều người khác mà còn khiến cộng đồng xúc động bởi nghĩa cử cao đẹp của một cô gái trẻ tuổi.

Ngày 28/5, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin, cô gái N.T.L. 19 tuổi, ở Quảng Ninh sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh u não đã qua đời và hiến tạng để cứu sống 6 người khác.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp của L. và gia đình, bởi từ khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời, gia đình em đã lựa chọn thực hiện tâm nguyện mà em từng nhiều lần nhắc đến khi còn sống: hiến tạng để cứu người.

Người mẹ nghẹn lời khi nhắc về con gái: "Con bé sống tình cảm lắm…" Từ năm học lớp 6, L. đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não. Những tưởng tuổi thơ bệnh tật sẽ khiến em thu mình lại, nhưng không, cô gái nhỏ ấy luôn chọn cách sống vui vẻ, lạc quan và yêu thương mọi người. Mỗi lần mổ xong, chỉ nghỉ ngơi khoảng hai tuần là em lại xin bố mẹ đi học.

Các bác sĩ điều trị cũng dành cho em một tình cảm đặc biệt. Một bác sĩ đã theo dõi, điều trị cho L. suốt nhiều năm xúc động: "Tôi chết đứng khi biết tin. Một bệnh nhân đã vượt qua bệnh tật bằng nghị lực phi thường, lúc nào cũng vui vẻ, gần gũi… Tôi thực sự rất thương bạn ấy."

Gia đình đã thực hiện di nguyện hiến tạng của em để cứu sống nhiều người khác.

Điều khiến người thân day dứt nhất là những lời nói tưởng như vu vơ của L. khi còn khỏe mạnh: "Mẹ ơi, sau này con cho người ta mắt được không?", "Mẹ ơi, có ai nhận tim của con không?".

Người mẹ khi ấy chỉ nghĩ con gái nói chơi nên gạt đi. Một bên mắt của L. nhìn không rõ sau những lần phẫu thuật, vậy mà em vẫn hồn nhiên bảo: "Một bên còn nhìn được thì con cho người ta".

Không ai ngờ những câu nói ấy lại trở thành di nguyện cuối cùng. Gia đình quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của L. để cứu sống những người khác.

Điều đáng nói nhờ quyết định cao cả của L. và sự đồng thuận đầy nhân văn của gia đình, các y bác sĩ đã thực hiện lấy và ghép thành công nhiều mô, tạng để cứu sống người bệnh.

Trái tim của em đã hồi sinh một sự sống khác, lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi, hai quả thận được trao cơ hội sống cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, lá phổi và giác mạc của em cũng tiếp tục hành trình mang lại hy vọng cho những người đang từng ngày chờ đợi phép màu.

Sự ra đi của cô gái 19 tuổi để lại nỗi đau không gì bù đắp đối với gia đình và người thân. Nhưng từ mất mát ấy, 6 cuộc đời khác đã được trao thêm cơ hội sống, tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Nghĩa cử cao đẹp của em không chỉ lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng cứu người mà còn nhắc nhiều người trân trọng hơn giá trị của sự sống và lòng sẻ chia giữa con người với nhau.



